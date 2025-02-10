指導課業猥褻、性侵2學生 新莊國中狼師遭訴

新北市新莊區某國中一名邱姓教師，涉嫌於2006、2007年間，利用指導課業猥褻及性侵2名女學生，多年後2女決心不再吞忍，前年自行向校方通報啟動調查屬實，將全案經教育局移送檢方偵辦。新北地檢署依強制猥褻及與未成年人性交罪將邱男起訴。

檢方調查，邱男自1996年起擔任國中教師，2006、2007年間兼任衛生組長。2006年間，邱男趁1名女學生至學務處辦公桌請教學業時，伺機撫摸被害人大腿及私處，再提議載送女方回家，於途中將車停靠路邊，撫摸被害人胸部、大腿及以手指性侵。