大學生指導國中少女「反課綱」 教完奪走「第一次」下場慘

江姓男子2015年讀大學參與「反課綱」佔領教育部學運時，認識當年才念國中的女生，他教她什麼是社會運動之後2人互動密切，拍了少女的性影像又奪去她的「第一次」，江否認犯罪，法官不採，台北地院審理，判江有期徒刑3年。可上訴。

法官依「拍攝少年性影像罪」判江有期徒刑1年6月，再依3個「對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪」各判江有期徒刑1年6月，訂一應執行刑。

江2015年7月參加反高中課綱微調運動，結識當時國三的她，2015年8月發展為類似情侶的關係。2015年8月21日，江在桃園市住處拍攝她胸部、下體數位照片數張，同年8、9月在台北市租屋處要少女幫他口交、並性交3次，檢方起訴江。

法院審理，江坦承參加學運認識對方，否認拍攝性影像、否認性侵。江說，他主觀上並不知道對方未滿16歲，檢察官更不應由臉書訊息推論他有拍性影像。

法官傳喚被害人證述，被害人說，學運時，全台學生2015年7月23日佔領教育部，江以「前輩」來現場指導，自稱是「爸爸」，佔領教育部活動8月6日結束後，在現場認識的朋友會約出去玩、唱歌，學運退場後，江就私下用LINE與她聯繫。

被害人稱，她第一次與江口交是2015年8月21日，江還用手機拍她裸照，她到江家，有一天江突然把她衣服脫掉拍照，她半推半就讓江拍

被害人稱，她在認識江前沒有交過男朋友，當時是她人生第一次幫異性口交和打手槍，她和江性交時沒有避孕；她說，她知道2人不是正式男女朋友，所以有一直跟江說要不就跟女朋友分手、要不就跟她在一起，因為她覺得不道德。

法官也傳喚多名證人到庭佐證，認定被害人就拍攝裸照或性交經過、發生地點、場景證述翔實，綜合各項事證，採信被害人指述，認江成立犯罪。