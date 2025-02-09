台南妙齡女放心與老友唱歌飲酒 酒醉被送旅館遭另個他性侵

台南市一名妙齡女子與認識10幾年的林姓男子前往KTV唱歌飲酒，女子因林是老朋友，沒有戒心，喝到醉倒；林也邀約施姓男子，施是第一次認識女子，結果林卻將酒醉女子與施都送到汽車旅館，讓施性侵得逞。法院審理時，施還辯稱是女子挑逗他，依乘機性交罪判刑3年10月。

判決指出，20多歲施姓男子2023年6月底在林姓友人邀約下，與另一名妙齡女子一起前往台南市中西區一間KTV唱歌飲酒，施當天才認識該名女子；三人一直唱到天亮，隔天清晨6時許離開KTV時，女子已不勝酒力醉倒，由林背在背上送進施的轎車。

當天由林駕駛施姓男子轎車，將女子與施送到台南市東區一間汽車旅館，7時許抵達後，由施辦理入住及結帳，林將女子攙扶進入房內，讓她上床休息睡覺；施則表示自己也要先休息，酒退了再離開，林隨即先行離開。

施見女子已意識不清醒，脫去她衣物，性侵得逞；女子一直睡到中午，醒來才發現下半身裸露，察覺有異。她質問施發生何事，施不發一語，女子打電話要林姓男子來接她，下午1時許，3人一起搭施的轎車離開汽車旅館。

女子原本不打算追究，但晚間分別傳訊質問施姓、林姓男子後，見施矢口否認，還被誣賴是她自己脫褲子；又覺得認識林十幾年，信任林，以為林會保護她，結果林竟推卸責任說不在場，感覺遭到背叛，當天晚間便前往醫院驗傷，報警提告。

法院審理時，施姓男子承認當天是第一次與女子見面，二人也是因酒醉一起在汽車旅館休息，但辯稱在床上是女子翻身過來挑逗他，二人合意發生性行為，沒有違反女子意願。

施的律師辯護指出，女子事後傳訊內容，也承認在床上有轉過去面對施，雖然沒有抱施，但顯見意識清楚，雙方是兩情相悅而合意性交；且女子與林姓男子傳訊內容，也僅提到擔心外界誤解是她主動而影響名譽，並非認為施有乘她無意識時性交。

施的律師表示，當天三人一起離開汽車旅館，林姓男子先下車，女子還跟施姓男子一起去買餐點，再由施送回家，互動正常並無異狀；女子沒有請林送她回家，或陪她到醫院驗傷，並無一般性侵害被害人所呈現相關情緒反應，難認女子指訴可採。

法院審酌，女子證詞始終一致，因喝醉了不清楚何時離開KTV，也不清楚怎麼去汽車旅館，完全不知道有與施發生性行為，只是醒來時發現不是在自己家，下身裸露，施的衣物也丟在床上，躺在旁邊；她詢問施做了什麼，施不回答，前後並無矛盾。

法院勘驗KTV店內外監視器錄影檔，女子離開KTV時，可見確有頭部低垂、昏睡、腳步不穩等酒醉、意識不清狀態，才需由林姓男子背著離開；顯見女子當時因酒後正處於意識未明狀態，既無清楚意識，如何同意與被告發生性行為？

經檢視女子傳訊質問施姓男子對話「那天唱歌之前我們完全不認識對吧 你有看到我喝醉喝到完全沒有行動能力嗎？我不知道你跟他怎麼商量的 為什麼沒有經過我的同意就把我扛進去汽車旅館呢？你跟我發生性行為時有徵求過我的意見嗎？」施僅以女子當時有抱他、沒有直接拒絕說詞推脫。

法院認定，施姓男子辯稱女子意識清醒，同意發生性行為，並非可採；更指出被害人事發後，對外表現及認知心理處理方式本就因人而異，不能遽以事後表現非如一般社會所想像典型被害人形象，即逕認並無性侵害事實。

法院指出，女子宿醉剛醒、遭信任友人丟包在汽車旅館，被不熟識的男子性侵，感到震驚、茫然失措，對於是否要求助、報警追訴，自會猶豫斟酌。施的律師辯護之詞，可能陷入「理想被害人（即被害人必須是純潔無辜、立即大聲呼救、事後驚慌報警、害怕厭惡加害人等形象）」之迷思或成見。

法院譴責施姓男子為滿足一己私慾，利用女子酒醉意識不清乘機性交，且矢口否認犯行，迄今未能與女子和解、填補其心靈所受損害，犯後態度不佳，斟酌其犯罪動機、手段、素行、智識程度、經濟狀況，以及女子意見，依乘機性交罪判處3年10月徒刑。

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