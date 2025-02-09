史書華自揭家暴受害者 網揪聲明「3破綻」打臉：敢裝受虐兒？

牙醫網紅史書華。聯合報系資料照片 網紅牙醫史書華近日陷外遇風波，遭前妻控告與已婚的張女有染，他則在7日晚間自清長期遭受言語暴力，加上前妻堅持要把孩子送進涉及兒虐的幼兒園，只好在2023年10月離婚。有網友抓包3大破綻，整理出事發時間軸，痛批「還敢裝受虐兒啊？」

史書華在2023年10月與妻子協議離婚，但整起事件直到前妻對小三張女提告侵害配偶權，並獲判賠20萬元後才曝光。事件曝光後，史書華在臉書粉專發文指出，前妻長期沉浸某個特定源自中國的宗教組織，且自己是被家暴者，長期遭受言語暴力，決定離婚的關鍵因素是前妻堅持要把孩子送進涉及兒虐的福音幼兒園。

對此，有網友在Dcard列出時間軸如下：

2021年12月底 外遇（判決書） 2022年1月29日 家暴事發時間（他貼的圖） 2023年10月 協議離婚 2024年3月 福音幼稚園的事件爆發 2024年6月 福音幼稚園裁罰虐童（全國教保網）

原PO分析，史書華說自己被家暴，但是看時間軸是他在外遇之後才被妻子扁的，「怎麼講得好像是被扁才出去找女人？」原PO接著又說，史書華聲稱妻子逼迫把小孩送進有虐兒的幼稚園，「幼稚園虐童是離婚後發生的耶！誰他媽有未來視？」至於妻子沉浸中國宗教的部分，原PO表示台灣主要的宗教除了基督和原民信仰，其他99%都來自中國，「敢不敢講清楚是什麼教啊？硬要扯一下中國」。

最後，原PO在文末開酸，「打迷糊仗就算了，還能打抗中保台牌，我是真沒想到」。