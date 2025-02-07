養生館經營性交易臨檢無所獲 眼尖警破暗門活逮連結中嫖客

台南市北區一間養生館表面上從事正當按摩服務，但卻多次被民眾檢舉有半套性交易，警方突襲臨檢均無所獲；經蒐證多日，研判另有玄機，經聲請搜索票昨晚入內搜查，員警眼尖發現浴室內淋浴設備後方有暗門，破門後果然還有多間包廂，當場逮捕正在進行性交易的男客與小姐。

台南市警第五分局日前接獲民眾檢舉，大興街一間養生館疑似掛羊頭賣狗肉，表面上從事按摩服務，實際上客人只要加錢就可以進行半套性交易；轄區和緯派出所多次突襲前往臨檢，卻都沒有查獲。

由於民眾多次檢舉，分局由行政組及和緯派出所組成專案小組，蒐證多日，見晚間至深夜男客不斷出入，研判養生館內另有玄機，向台南地檢署及台南地方法院聲請搜索票，昨天晚間前往查緝。

員警此次詳細檢視，果然發現其中一間包廂浴室內的淋浴設備竟是一道暗門，強行破門後，通道連接隔壁房間，還設有多間包廂，將現場3名客人、10名女服務生及吳姓負責人全數帶回偵辦。

警方調查，養生館一般按摩服務是1200元，如果熟門熟路或是有客人介紹的男客，表示「要加錢」，就會被帶到暗門後的包廂，進行半套性交易；店內小姐都是台灣或大陸的中年女性，年紀均超過40歲。