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騙7少女露私密處還染指15歲女生 社交退縮男下場出爐

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣石姓男子涉嫌在網路上連續勸誘7名少女拍裸照，並與其中一名15歲少女約炮，用手機全程錄影，有一名少女的母親察覺女兒有異報警處理。彰化地方法院審結，依違反兒童及少年性剝削防制條例，判處有期徒刑5月6月。可上訴。

判決書指出，石男2021年至2022年透過行動電話上網，登入多個遊戲網站和使用通訊軟體line，先後認為7名少女，年齡最小11歲，最年長17歲，石男一再拜託、勸誘少女自拍穿內褲露出大腿內側或全身裸照、生殖器等照片傳給他觀看，還與15歲少女約在桃園某汽車旅館進行性行為。11歲少女的母親察覺女兒與網友互動異常，報警處理，警方在石男住處查獲影像，詢問後移送偵辦。

彰化地方法院審酌，石男行為使被害人及家長承受擔心私密照片影像外流的壓力，對她們身心發展實有不良影響，所為甚值非難，然石男坦承全部犯行不偉，與其中兩名被害人和法定代理人成立調解並賠償履行完畢，犯後態度尚稱良好，但未獲其餘被害人和法定代理人諒解，犯行整體時間跨距頗長，素行是否可稱良好，未可一概而論。

地院考量石男自幼在單親家庭長大，父親不吝協助與支持，家境較為清寒，他在工廠長期穩定就業，犯後經醫院專業鑑定無明顯戀童徵象，未檢測出特定的性心理障礙，屬再犯中低危險性，另推斷有輕鬱症、適障障礙併焦慮憂鬱，應是社交退縮、偏好網路尋找相對易操弄的對象，宜持續在精神科追蹤治療等一切情狀，判處應執行有期徒刑5年6月。

彰化地方法院根據石男與被害人、法定代理人的調解，及他的精神鑑定結果，判處徒期5年6月。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院根據石男與被害人、法定代理人的調解，及他的精神鑑定結果，判處徒期5年6月。記者簡慧珍／攝影

私密處 約炮 被害人 裸照

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