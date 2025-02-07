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游泳教練出軌同事妻！大玩主僕遊戲互傳不雅照 綠帽男狠招報復

香港01／ 撰文：田中貴

台灣桃園1名國小游泳教練被指與男同事的妻子發展婚外情，雙方親暱互稱「主人」和「小母狗」，大玩主僕遊戲，教練更命令人妻自拍不雅照片。綠帽男意外發現事件後申請離婚，事後不但向傳媒爆料公開事件，而且控告教練侵害其配偶權，甚至向校方提出姦夫容易與學生有肢體接觸，質疑他行為變態，可能會對學生上下其手，促請校方審慎評估是否續聘。

桃園市府教育局回覆表示，事件屬於該名教練的私人事務，沒有涉及校園性別事件，校方沒有收到其他老師、學生或家長有類似投訴，但將會持續關注對方教學表現，納入未來續聘評估因素。而涉事游泳教練則沒有回應傳媒提問。

人妻與姦夫玩主僕遊戲 綠帽男終離婚

台媒於2月報導，早前接獲投訴，投訴人在某間國小工作，與前妻交往2年後結婚，雙方可以互看彼此手機。有一晚半夜時分，投訴人聽到前妻手機震動，於是取起其手機查看，發現在校內擔任游泳教練、其葉姓男同事傳來下體照片，投訴人隨即蒐集前妻出軌證據。

投訴人表示，前妻於去年3月至4月期間，受到葉男誘導大談色情話題，而且玩起主僕遊戲，雙方暱稱對方「主人」和「小母狗」，甚至要求前妻到廁所自拍不雅照片。投訴人和前妻去年12月間協議離婚，結束1年婚姻，他於今年1月怒告葉男侵害其配偶權，案件暫時未有判決結果。

綠帽男狠招報復 教育局有回覆

投訴人批評，葉男見證過他向前妻求婚和參加結婚典禮，竟然對同事妻子下手，而且認為主僕遊戲內容變態，葉男作為游泳教練，經常觸碰小朋友，認為葉男無資格擔任教練，建議學校決定續聘時應該審慎評估。

桃園市府教育局回覆指，校方經了解後，相信事件屬於該名教練的私人事務，沒有涉及校園性別事件，學校沒有收到其他老師、學生或家長反映類似情況，但由於有人作出投訴，將會持續關注該名人員教學表現，納入未來續聘評估。

媒體向葉男傳送訊息查詢，但對方已讀不回，暫沒有對事件作出任何回應。

台灣桃園1名國小游泳教練被指與男同事的妻子發展婚外情，雙方親暱互稱「主人」和「小母狗」，大玩主僕遊戲，教練更命令人妻自拍不雅照片。圖／AI生成
台灣桃園1名國小游泳教練被指與男同事的妻子發展婚外情，雙方親暱互稱「主人」和「小母狗」，大玩主僕遊戲，教練更命令人妻自拍不雅照片。圖／AI生成

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文章授權轉載自《香港01》

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