洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 荒淫教主「少龍」過世

中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城被控開道場修煉「仙女」性侵7名女子，羈押中一度以300萬元保外醫治，也曾停止審判。律師日前遞狀指徐往生，台北地院法官收狀後，正與戶政機關確認徐是否除戶，如查證屬實，會對案件作不受理判決。

73歲的徐浩城健康狀況應不佳，曾獲法官裁定停止審判後繼續審理，徐2023年「第2次」聲請停審，表示無法開庭應訊。

徐浩城「第2次」在狀子中表示，他2022年12月7日前往亞東醫院急診，院方認為他罹患慢性腎臟衰竭、高血壓性心臟病、無充血性心臟衰竭、良性高血壓腎臟疾病併腎衰竭、自體冠狀動脈粥樣硬化，以及胸主動脈瘤剝離等嚴重心臟病。

不過，法官以徐浩城提出的診斷證明向醫院查證，醫院回函表示，徐2022年12月7日住院的原因為上呼吸道感染，出院後回診追蹤，健康已有所進步，徐的病情，不直接影響腦部、語言能力，醫院甚至指出，徐的言語應答能力正常，身體雖虛弱，但可以開庭應訊，駁回徐的聲請。