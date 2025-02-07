台南男超商內對女學生伸鹹豬手 稱頭暈、腳沒力卻被監視器拍正著

洪姓男子去年10月20日晚間7時15分許，見女學生頭戴安全帽、戴口罩在櫃台前等候結帳時，伸手觸摸大腿，嚇的女學生當場大叫，報警處理，洪辯稱有點頭暈、腳沒力，才會不小心撞到女學生，但經勘驗監視器揭穿其說詞，法官認他犯性騷擾罪處拘役30日。

洪坦承，確實以右手碰觸到女學生右側大腿，他辯稱，當時他結完帳要離開，因為年紀大，有點頭暈、腳沒力、抽筋，才會不小心撞到她，過程中右手稍微碰觸到其大腿。

然而，檢方勘驗監視器影像，可見他與女學生並排站在櫃台前，他先結帳完畢後，站在櫃台收拾物品，收拾完後轉身離開，其雙手原均在身體前方，惟女學生經過他身旁時，突將其右手垂下，身體中段並往右側傾斜，碰觸其右側大腿部位，女學生馬上轉頭查看，他身體隨即回正，並將右手抬起至胸前，往門市門口移動，移動中並可見其雙手均抬起在胸前位置。

檢方認為，他除身體右傾之外，更明顯有刻意將右手位置擺放在靠近女學生大腿部位相對位置舉動；況若他若身體不適，當會在原地、或周遭略為休息後，再行離開，以免移動間發生意外，惟他於案發後，未有停歇即離開現場，反應與常情有違。

然而，女學生雖為未滿18歲，惟她當時並未穿著校服、或其他足以識別年齡服飾，並配戴安全帽、口罩，檢方認他是否得知悉女學生為未滿18歲仍有疑問，未依兒童及少年福利與權益保障法請求加重其刑。