男子10年前性侵國中女 簡訊「你都知道我那麼渣」成鐵證 重判8年

彰化縣30歲陳姓男子十年前在網咖工作，認識年僅13歲國中女生，卻性侵國中女，女生怕被父母知道「會被打死」，不敢吐露，但直到成年還是無法忘掉傷害決定提告，男方雖極力否認，但女生秀出男方曾傳來的訊息「你的第一次，你都知道我那麼的渣」成為鐵證，彰化地方法院將陳男重判8年。

判決書指出，陳男2014年在網咖工作時認識國中女，有一天他傳簡訊給女生，要她蹺課出來，並說他家就在學校旁，問女生要不要到家裡坐坐，女生即跟陳男返家，女生說，一開始兩人很正常的看電視，但後來陳男開始抱她，又要親她，她雖反抗，陳男仍把她抱到房間內，脫去衣服，她雖說不要，陳男卻說「我也不會讓你走，我就跟你耗著」，女生哭求也沒用，最後性侵得逞。

但陳男否認有性侵國中女生，辯稱當時國中女來網咖找朋友，說她很無聊，就跟陳男回家，陳男說自己回家後就睡覺，並沒有和國中女發生關係，女生休息一下就載她回家了。並質疑若有被性侵為何當初不報警，辯護人亦以國中女應是認為男方欺騙她感情，而非遭性侵。

女生表示，因那時年紀太小，不敢講，也不知如何處理，且因家裡很傳統，認為父母若知道會打死她，也怕別人在背後議論，事情剛發生時她覺得自己很髒，後來陳男又來找她，還說喜歡她，她有處女情節，認為第一次就該給未來結婚對象，想說如果陳男是她男朋友，這件事情好像就沒那麼糟糕，她好像就沒不乾淨了，所以就強迫自己認定陳男，但後來兩人還是沒交往，因為當陳男說喜歡她時，她說那在一起，陳男卻說不行，要等她高中畢業，其實那時陳男已經有女友。

法官也傳訊證人女生的哥哥和女同學，女生曾在被性侵後二年告訴過哥哥，也曾告訴過女同學。

女生也提出和陳男的簡訊等資料，陳男曾傳訊息給女生說「想說你都不里我了呢， 看到我都閃不然就是不里我 」，女生回以「你目的達成了，可以走了啊」，陳男回「呵呵。如果你以為只是床上」、「那我也無奈」，女生即稱「你的花言巧語拿去放在你下一個獵物身上吧」，陳男也曾傳簡訊給女生說「單純你的第一次，你都知道我那麼的渣」，顯見陳男默認兩人確曾發生性行為，且提及女生的「第一次」性行為是與陳男發生。

法官認為，陳男當年已是20歲的成年人，案發時二人也非交往中的男女朋友關係，陳男卻將對性事懵懂無知的國中女生帶回家中性侵，犯後更向女生表達愛慕之意，將性侵行為包裝成追求手段，終因女生向陳男表示要交往，但陳男即以年齡太小為由拒女，而產生破綻。

法官也認為，女生事後為逃避痛苦遂認為自己應該要喜歡被告，以合理化被性侵一事，其反應也與常見性侵害被害人為緩解創傷痛苦，啟動自我防衛機轉的心理變化相吻合。因此第一次性侵後1、2個月，陳男又帶女生回家再次發生性行為。