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南科工程師4度偷拍女同事裙底遭活逮 丟了飯碗還被判刑10月
原在南科工作的黃姓男子，去年7月間3度尾隨女同事在公司地下停車場往1樓樓梯間，持手機偷拍裙底風光，同年月31日故態復萌第4次偷拍當場被抓，經警調閱監視器影像循線查獲，他為此丟了工作。法官認他犯無故攝錄他人性影像罪共4罪，應執行10月。
黃於警詢、偵訊及審理時均坦承不諱。除女同事於警詢時指訴及偵訊時證述外，他自願受搜索及勘察採證同意書，以及他攝得性隱私影像檔截圖14張、女同事蒐證影片截圖及監視器錄影畫面翻拍照片等佐證，事證明確。
台南地院認為，黃於對方不知情下，偷拍裙底內大腿及為內褲包覆下體、臀部，自屬與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥身體隱私部位性影像，均犯無故攝錄他人性影像罪，且4罪間，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。
台南地院審酌，黃為逞一己私慾，竟未經告訴人同意，即無故以手機拍攝其性影像，顯未能尊重他人身體自主權及隱私權，並造成其內心不安與恐懼，並不可取。黃犯後雖坦承犯行，但迄今未與告訴人達成和解、調解或賠償損失等一切情狀。
法官認他犯無故攝錄他人性影像罪，共4罪，各處3月，應執行10月，可易科罰金，可上訴。
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