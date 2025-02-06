女與人夫公開場合牽手擁抱判賠25萬 法官：逾交友分際

李姓女子與陳男在公開場合有牽手、散步等親密動作，陳妻認為李女侵害她與陳男間配偶權，求償台幣30萬元，並要求李女道歉。李女則說是與朋友開玩笑，酒後會有牽手、擁抱等行為，並非惡意侵害配偶權，未曾發生性行為。法官認為，已逾越一般交友分際，不以通姦行為為限，判李女要賠償陳妻25萬元。

基隆地院判決書指出，陳妻主張，李女先前在某小吃店任職時與丈夫陳男結識，後來以陳男女友身分出席公開場合，且與陳男有牽手、散步等親密動作，並自陳男處受孕。侵害她與陳男配偶權，讓她受有精神上的痛苦。請求李女賠償精神慰撫金30萬元及道歉。

李女向法官說，她願意賠償，但不願意道歉，她因會與朋友開玩笑，互動比較密集，酒後會有牽手、擁抱等行為，因此並非惡意侵害陳妻配偶權，且她與陳男未曾發生性行為；她目前雖懷孕，但小孩並非與陳所生。

法官檢視陳妻提李女與陳男出遊、互動之照片及社群軟體貼文等證據，雙方都沒有爭執，認為互動情況屬實。

法官認為，牽手、擁抱等行為，均屬一般夫妻或情侶間表示愛意之舉。李女行為逾越結交普通朋友一般社交行為的不正常往來，已逾社會一般通念所能容忍範圍。法官並當庭勘驗錄音內容，陳男雖有承認其與原告以外之人育有子女，但並未在對話中明確承認第三者身分，無從認定與李女有發生性行為並因此懷孕，但判決李女要賠償陳妻25萬元。