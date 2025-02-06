前代課男師載上車亂摸私密處 竟傳訊國中女生「有沒有感受我小拇指」

性騷擾示意圖。聯合報系資料照

曾任教桃園市南區某國中王姓代課老師，竟趁女學生私詢課業問題時，將她約出並在車內對她上下其手，家長驚見「小拇指在偷偷壞壞」的噁心訊息報警，桃園地院審結，將王男依對於未滿16歲女子猥褻行為，判刑6月，得易科，緩刑2年期間付保護管束。

桃園市教育局回應，某國中知悉女學生遭猥褻一事於2023年7月26日通報，並召開性平會組成調查小組調查，經調查發現，事件發生時，王男已未受聘於該校，而不適用性別平等教育法規定，於是移請警政機關查處，經瞭解，案師目前並未在桃園學校任教，已經列入不適任教師名單。

犯罪事實指出，35歲王男於2022年間曾在桃園市南區某國中擔任代課教師，明知女學生年僅15歲，竟利用國中女學生年幼，性觀念未臻成熟之機，2023年7月12日某時，駕車搭載女學生時，將車停在桃園市中壢區中豐路一帶路邊，於車內突然隔著衣褲撫摸女學生的胸、腹、腰、大腿內側、陰部等方式，對少女猥褻得逞。

案發後幾天，由於女學生情緒不穩定，母親查看女兒的LINE對話紀錄，驚見王師於7月14日竟傳「手手放妳腿腿的時候，有沒有感受到我的小拇指在偷偷壞壞」等噁心訊息，從字面推測女兒恐遭男師毒手，於是向桃園市婦幼警察隊報案。

王男到案後於警詢、偵查過程中，僅坦承於當天在車內撫摸女學生的大腿內側、胸、腹、腰等事實，但他否認有撫摸陰部，但經女學生指證歷歷，且有雙方LINE對話紀錄。

法官審酌，被告王男明知女學生年紀尚輕思慮未臻成熟，並無完足性自主能力，竟未克制情慾仍對女學生猥褻，對她的身心健康與人格發展造成不良影響，念在他犯後坦承犯行，且已與被害女學生的雙親達成調解，並已履行完畢，考量被告犯罪動機、情節及所生危害暨其經濟狀況、素行、年紀、智識程度等情狀，量處適當之刑，並諭知易科罰金，可上訴。