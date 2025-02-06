偷腥夫染小三鬧出人命...求正宮原諒又再犯得賠50萬

台中市一名司機結婚多年育有子女，但他外遇另名女子，女子替他墮胎後，他曾一度與妻離婚，後來又求妻子原諒後，又登記結婚，不過妻子發現，他仍與小三有染，拍攝親密床照外，還有「買藍色小藥丸」、「雞雞一直動」的對話，二審判他與小三需賠償50萬元確定。

判決指出，該名司機已結婚超過30年，育有子女，後來司機認識另名女子，二人展開婚外情，女子甚至懷下司機的孩子，替他墮胎，他在2011年間與妻子離婚，事隔10年後，司機才求妻子原諒，表明「絕不再犯」，正宮考慮到家庭完整，二人又登記結婚。

不過司機再婚後，仍與小三藕斷絲連，在2022年至2024年間繼續與小三視訊對話，互傳親密訊息「明天可能妳要先去買藍色小藥丸，順便買超薄的套子」、「抱著妳會比較激動啦，雞雞一直動」等訊息，還有司機穿著汗衫、女子穿著黑色蕾絲內衣，在溫泉飯店內的合拍床照等親密行為。

司機妻子起疑後察看丈夫舊手機，發現丈夫與女子的不倫行為，以對話截圖、照片等資訊，向丈夫與小三求償80萬元。

司機與小三在台中地院審理時，否認犯行，辯稱現今社會風氣開放，單純相約吃飯、打招呼，並不足以認定二人間有何逾越正常交往之情，而且床照出現在好友之間也屬合理，作為抗辯。

一審審酌妻子提供的相關事證，認為司機與小三以共同侵害配偶權的意思聯絡交往，還有購買藍色小藥丸、保險套、發生性行為，侵害配偶權情節重大，審酌雙方資力等情狀後，認司機與小三得賠50萬元。