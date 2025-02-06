快訊

遠紡廠凌晨鍋爐爆炸 竹北傳陣陣焦臭味…新竹縣府速發空品通報

多久該洗一次澡，用什麼洗才乾淨？一位5年「不洗澡」的醫師這樣建議

只有今天！ 台灣虎航情人節全航線799元起 上午10時搶票

聽新聞
0:00 / 0:00

偷腥夫染小三鬧出人命...求正宮原諒又再犯得賠50萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名司機結婚多年育有子女，但他外遇另名女子，女子替他墮胎後，他曾一度與妻離婚，後來又求妻子原諒後，又登記結婚，不過妻子發現，他仍與小三有染，拍攝親密床照外，還有「買藍色小藥丸」、「雞雞一直動」的對話，二審判他與小三需賠償50萬元確定。

判決指出，該名司機已結婚超過30年，育有子女，後來司機認識另名女子，二人展開婚外情，女子甚至懷下司機的孩子，替他墮胎，他在2011年間與妻子離婚，事隔10年後，司機才求妻子原諒，表明「絕不再犯」，正宮考慮到家庭完整，二人又登記結婚。

不過司機再婚後，仍與小三藕斷絲連，在2022年至2024年間繼續與小三視訊對話，互傳親密訊息「明天可能妳要先去買藍色小藥丸，順便買超薄的套子」、「抱著妳會比較激動啦，雞雞一直動」等訊息，還有司機穿著汗衫、女子穿著黑色蕾絲內衣，在溫泉飯店內的合拍床照等親密行為。

司機妻子起疑後察看丈夫舊手機，發現丈夫與女子的不倫行為，以對話截圖、照片等資訊，向丈夫與小三求償80萬元。

司機與小三在台中地院審理時，否認犯行，辯稱現今社會風氣開放，單純相約吃飯、打招呼，並不足以認定二人間有何逾越正常交往之情，而且床照出現在好友之間也屬合理，作為抗辯。

一審審酌妻子提供的相關事證，認為司機與小三以共同侵害配偶權的意思聯絡交往，還有購買藍色小藥丸、保險套、發生性行為，侵害配偶權情節重大，審酌雙方資力等情狀後，認司機與小三得賠50萬元。

全案上訴台中高分院後，仍認定二人需賠50萬元，全案確定。

台中一名司機外遇小三，正宮向二人求償80萬元，台中高分院判賠50萬元確定。示意圖／本報資料照片
台中一名司機外遇小三，正宮向二人求償80萬元，台中高分院判賠50萬元確定。示意圖／本報資料照片

妻子 小三 結婚

延伸閱讀

汪小菲雨中演深情 惹出前任小三張穎穎發千字文拆面具

小三的復仇！派出所長遭爆婚外情還有「小四」 下場慘了

正宮不在家！女保險員上門與男同事纏綿15小時 人妻這樣搜證怒告

畫面中一半都是胸！最辣小三辣穿奈米比基尼「超巨渾圓雙球」大大正對鏡頭 身材好驚人

相關新聞

偷腥夫染小三鬧出人命...求正宮原諒又再犯得賠50萬

台中市一名司機結婚多年育有子女，但他外遇另名女子，女子替他墮胎後，他曾一度與妻離婚，後來又求妻子原諒後，又登記結婚，不過...

人夫白嫖未成年高中女生！判入獄提上訴 辯稱：愧對妻兒才不付錢

與未成年人士發生關係已屬犯法，已婚人夫白嫖未成年少女更是罪加一等！台中市1名人夫透過交友程式認識1名未滿18歲的女高中生，相約對方以5,000新台幣進行一次性交易，豈料人夫完事後沒有付錢，甚至將女生封鎖。女生相信自己受騙，於是報警，人夫其後被捕。

工人和國中小女友玩成人遊戲挨告 結果出爐

桃園1名史姓工人，經由網路認識國中少女，雙方相談甚歡展開交往，先後在少女家及電影館中發生3次關係，少女母親獲悉，氣炸報警...

男扮「金秀賢」騙色 21人受害

苗栗縣蔡姓男子用韓星金秀賢照片上網約女子發生性行為挨告，檢警查出他誘使少女及女子傳性私密影像後威脅散布，廿一人受害，性侵...

指導教授伸狼爪！醫學系女研究生遭撫胸、被迫口交 認罪緩刑4年

北部某醫學大學許姓教授利用指導學生寫論文機會，威逼女研究生讓他撫摸胸部、並替他口交，女研究生擔心無法取得學位，屈就順從，...

園藝工扮韓星「金秀賢」誘騙20少女失身 法官重判20年

苗栗縣一名蔡姓園藝工人以韓星金秀賢相片當大頭貼，透過交友軟體引誘涉世未深少女，雙方開房時他還以浴巾、棉被覆蓋避免露餡，直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。