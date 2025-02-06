人夫白嫖未成年高中女生！判入獄提上訴 辯稱：愧對妻兒才不付錢

台中市1名人夫透過交友程式認識1名未滿18歲的女高中生，相約對方以5,000新台幣進行一次性交易，豈料人夫完事後沒有付錢，甚至將女生封鎖。女生相信自己受騙，於是報警，人夫其後被捕。圖／聯合報系資料照 與未成年人士發生關係已屬犯法，已婚人夫白嫖未成年少女更是罪加一等！台中市1名人夫透過交友程式認識1名未滿18歲的女高中生，相約對方以5,000新台幣進行一次性交易，豈料人夫完事後沒有付錢，甚至將女生封鎖。女生相信自己受騙，於是報警，人夫其後被捕。

案件一審時，人夫因「引誘及以詐術使少年為有對價之性交」罪名成立，被判入獄1年6個月。人夫不服上訴，主張自己之所以不付款，原因是嫖妓愧對妻子和3名小孩，自責下才選擇透過封鎖對方來結束這個荒唐行為。惟台中高分院法官沒有接納其荒唐說法，改判「以詐術使少年為有對價之性交」罪名成立，判處1年5個月有期徒刑。

相約進行性交易 完事後無付款兼失聯

判決書指出，曾姓人夫於2023年12月25日在交友程式認識1名女高中生，得知對方當時未滿18歲，而且手頭拮据，提議以8.5萬新台幣包養，甚至聲稱自己有包養經驗。女生即場拒絕，曾男提議加碼再遭拒絕，於是改為以每次性交易5,000元新台幣，最終獲女生同意。

雙方約定前往汽車旅館性交，豈料曾男完事後聲稱只是帶了旅館費用，忘記攜帶銀包和證件，無法立即取錢。曾男與女生約定翌日晚上7時再次見面，並將價碼加至2萬新台幣，女生依時出現，卻遲遲見不到曾男，事後更發現遭對方封鎖，才驚覺受騙，因而報警。

被告上訴辯稱因愧對妻兒才不付錢

案件在台中地院進行一審，曾男承認進行性交易，但不滿意是次性服務，所以才不付款，並非白嫖和蓄意詐騙。法官卻認為就算曾男真的不滿意，應該交易當刻反映或事後和對方重新商議，並非主動提高金額後失蹤，認為屬於詐欺行為，裁定「引誘及以詐術使少年為有對價之性交」罪名成立，判曾男入獄1年6個月。

曾男不服上訴至高等法院台中分院，今次轉了說法，聲稱沒有付錢的原因是感到愧對妻子和3名小孩，所以用最快的方法來結束荒唐行為，該個方式就是封鎖對方避免見面，絕非蓄意白嫖詐騙。

法官將被告判囚1年5個月

法官不接納曾男的荒唐說法，認為他再三保證付錢，完事後不斷拖延，質疑被告記得攜帶旅館費用，但沒有攜帶性交易費用，甚至封鎖女方，明顯是有心白嫖，加上如果曾男自覺愧對家人，更加應該付錢，以免東窗事發。法官認為被告沒有誠信，明知受害女生未成年，卻利用對方來滿足自己性慾，但考慮到女方有性交易意願，被告行為未必構成「引誘」女方進行性交易，改判「以詐術使少年為有對價之性交」罪名成立，判處入獄1年5個月，案件仍可上訴。

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文章授權轉載自《香港01》