工人和國中小女友玩成人遊戲挨告 結果出爐

桃園1名史姓工人，經由網路認識國中少女，雙方相談甚歡展開交往，先後在少女家及電影館中發生3次關係，少女母親獲悉，氣炸報警提告，桃園地院依3次對於14歲以上未滿16歲女子為性交，判應執行徒刑6月，緩刑2年期間付保護管束，可上訴。

犯罪事實指出，史姓成年男子在網路聊天時，與國中女學生聊得來，2人於2023年11月17日起交往，史男明知國中小女友為14歲以上未滿16歲的少女，性觀念未臻成熟，並無完全的性自主同意能力，竟於2024年2月至同年4月間，先後在少女位於桃園市大溪區的住處，以及U2電影館中壢館，趁著約會的時候，在不違反少女意願的情況下，三度發生超友誼關係；少女家長得知，先帶少女至婦產科檢查後驗傷提告。

由於史男在警詢、偵查中及法院進行準備程序庭時皆自白犯罪，合議庭認為本案宜以簡易判決處刑，因此不經通常審判程序，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決程序處刑。