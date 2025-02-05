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指導教授伸狼爪！醫學系女研究生遭撫胸、被迫口交 認罪緩刑4年

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

北部某醫學大學許姓教授利用指導學生寫論文機會，威逼女研究生讓他撫摸胸部、並替他口交，女研究生擔心無法取得學位，屈就順從，事後提告，檢方起訴許；台北地院審理，許認罪，法官強逼口交部分判許有期徒刑9月，可緩刑。可上訴。

許姓教授犯數罪，法官對他犯5個「對於因教育關係受自己監督之人利用權勢猥褻罪」各判刑4月，得易科罰金；對他犯「對於因教育關係受自己監督之人利用權勢性交罪」判9月；對他犯性騷擾罪判刑3月，得易科罰金。全部罪行緩刑4年。

許2023年在醫學大學擔任教授，被害人是許所指導碩士班的學生，法律關係上，被害人因教育關係成為受許監督的人，許卻利用權勢關係，在學校辦公室以不同型態性犯罪。

2023年2月至5月，許在被害人單獨前往辦公室時，以隔著衣服或直接將手伸入內衣裡搓揉胸部的方式，對被害人猥褻5次，被害人因慮及能否順利畢業，又考量許對她畢業後的出路會有影響，於是屈就順從。

2023年6月10日下午4時，許將被害人單獨叫進辦公室，把門反鎖後，上前環抱、親吻被害人，再坐下並褪下褲子露出下體，示意被害人幫其口交，被害人同樣顧慮師生關係，下跪幫許口交；判決書記敘，口交過程，被害人乾嘔，許將對方拉起、正面抱住，再伸出舌頭親吻被害人，還掀開她的上衣、拉下她的胸罩吸吮胸部，等她停止乾嘔反應後，繼續示意要求為其口交。

此外，2023年6月15日下午4時，許又藉故將被害人叫入辦公室，突然摟抱對方隔著衣物撫摸揉女方後背部、後腰部，被害人報案，檢察官偵查、起訴許。

法院開準備程序庭時，許認罪，法官根據被害人供述、同校系鄭姓教授證述、學校性別平等教育委員會會議紀錄、通報單、許與被害人對話紀錄、指導教授更換申請表等，認定許的犯行。

判決指出，許是被害人碩士班的指導教授，應正己修業，以自身言行作為學生表率，竟踰越師生倫理分際，利用權勢要求被害人為猥褻、性交、性騷擾犯行，侵害被害人身心及性自主權甚鉅。

合議庭認為，許與被害人達成調解，履行完畢，考量他博士畢業，與太太同住，須扶養父親等，依法判刑，並在被害人首肯下，宣告許緩刑4年。

某醫學大學許姓教授威逼女研究生讓他撫摸胸部、並替他口交，女研究生擔心無法取得學位，屈就順從。示意圖／ingimage
某醫學大學許姓教授威逼女研究生讓他撫摸胸部、並替他口交，女研究生擔心無法取得學位，屈就順從。示意圖／ingimage

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