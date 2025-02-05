園藝工扮韓星「金秀賢」誘騙20少女失身 法官重判20年

苗栗縣一名蔡姓園藝工人以韓星金秀賢相片當大頭貼，透過交友軟體引誘涉世未深少女，雙方開房時他還以浴巾、棉被覆蓋避免露餡，直到去年4月間遮臉伎倆破功被報警處理；檢警調查有逾30人被害，解鎖蔡嫌手機還發現上百部偷拍性愛影像，全案審結法官重判蔡男20年有期徒刑，全案仍可上訴。

據了解，去年4月間，苗栗警方接獲一名剛年滿18歲的妙齡女子報案，指稱透過交友軟體，跟一名以「喜歡胖嘟嘟的太太」暱稱的男網友聊天，發現男子的頭像是她最心儀的韓星金秀賢頭像，網聊期間答應前往三義鄉一家平價民宿碰面，對方還要求她去開房，先洗澡關燈後赤裸上床用棉被蓋住頭，再通知他進門。

女子指控，聽到房門被打開沒有多久，男子摸黑猴急上床鑽進被窩，要求她不要打開棉被，用嘴巴和手指和她發生關係後，她禁不住好奇心驅使，掀開棉被用手機一照，發現男子一頭長散髮、外形邋遢，根本不是她預期的帥氣金秀賢，厲聲斥罵，蔡男倉皇逃逸。

該女不滿受騙失身向警報案，隔月檢警循線逮捕在某觀光工廠擔任園藝工人的蔡男（44歲），並在他被查扣的2支手機中，發現多達100多名少女裸露、猥褻及性愛影像、照片等檔案；蔡坦承犯案，檢方向法官聲請羈押獲准，後來法院審理時獲交保。

檢警也逐步連繫100多位女子，發現被害女遍佈台灣北、中、南和東部，年紀都很輕，大部分為剛滿18歲及未滿18歲的少女。她們稱分別透過約會交友軟體，跟蔡姓男子成為網友，雙方偶爾視訊聊天時，蔡男會故意半遮面製造神秘感。

有些少女受引誘答應開房發生一夜情後，蔡會給幾百元開房費；但有20多名少女被蔡嫌哄騙提供個資後，在蔡嫌半哄半威脅，擔心個資被散播，被逼傳送自慰影像給他。