大學學長伸狼爪 學妹情緒低落煎熬10年終將他起訴了

許姓男子遭控就讀高雄市某大學時，曾邀一名學妹北上租屋處過夜，不顧對方抗拒猥褻、性侵得逞，檢方清查發現該名學妹案發後曾向家人透露「發生了不好的事」，且長期情緒低落有輕生念頭，偵結依強制性交罪嫌起訴。

起訴指出，被害女子控訴，許男就讀高雄市某大學時，2人是該校學長、學妹關係，2014年8月13日晚上7時許，許男邀約女子於台北市士林區的台北捷運劍潭站見面，由許男騎乘機車載送女子，到捷運站附近、許男與前女友租住的租屋處用餐聊天。

因女子停留時間過晚，已無交通工具可搭乘返家，許男邀約女子留下過夜，又見女子對環境生疏，躺在沙發上輾轉難眠，再提議兩人同床休息。

未料，深夜許男見女子已入睡，出手撫摸女子私密處，女子驚醒表示「不要」並伸手阻擋，許男卻以身體優勢壓在女子身上，一隻手扣住女子雙手，一隻手控制女子身體，性侵女子得逞；女子極力反抗並哭泣，許男又逼女子口交。

案經女子報告提告，檢警介入調查，許男到案坦承案發當晚曾與女子發生性行為，其餘證人則證稱女子案發後開始長期情緒低落、每天洗澡數次、洗澡邊洗邊哭、日益消瘦、有自殘行為，並指女子曾透露，認為這件事很丟臉、很羞恥，想盡快忘記整件事，另證實女子案發後曾傳訊表示「發生了不好的事」。