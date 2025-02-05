和已婚男上校搞外遇還傳訊「做愛可以」 陸軍女上尉被退伍

陸軍林姓女上尉3年前和已婚蕭姓男上校發生婚外情，兩人互傳「做愛可以」等訊息，男方還擁有多張女方穿著暴露、軍服的照片，兩人被法院各判賠蕭妻40萬元，而林女被軍方核定不適服現役退伍，她不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決敗訴，可上訴。

蕭妻提告主張，林女2022年間和丈夫搞外遇，丈夫回家還和林女傳送曖昧訊息，女方說「做愛可以」、「我想讓你壓著」，丈夫也回「我很愛」、「想你了」等語。丈夫也存有多張林女露胸的私密照片、軍服照片，丈夫也坦承兩人發生多次性關係，請求兩人賠償，法院最終判林女、蕭應各賠償40萬元。

軍方查證後先決議核定林女2大過處分，林女對此沒有提告，而判決確定後，軍方2023年9月再開人士評審會，評鑑林女不適服現役退伍，林女不服處分，提訴願被駁回，她再提行政訴訟救濟。

林女主張，民事判決沒有直接證據認定兩人有婚外情，且軍方處分違反一事不二罰、比例原則，也侵害她的工作權和基本權，另外軍方也為考量她任職期間表現良好，領導所屬單位成績優異，還曾當選訓練楷模，更是結訓成績第一名。