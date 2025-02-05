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台中女老師剛拔完智齒...和人夫牙醫嘿咻4次 下場賠40萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名女老師和已婚的牙醫師婚外情，赴診所讓醫師拔完智齒後，麻藥未退就一起上旅館性交，醫師娘驚覺先生外遇，對女老師求償100萬元；法院查，女老師曾問牙醫師確認彼此關係，對方也稱「美女在旁邊，勃起很正常」等語，判女老師應給付醫師娘40萬元，可上訴。

醫師娘控訴，和先生結婚10多年，2022年3月起女老師透過網路認識她老公並介入家庭，兩人出去看電影、吃飯及運動，還常常私訊聊到半夜，甚至在同年7、8月到先生診所看牙齒後發生性行為，還要求她離婚，主張遭侵害配偶權精神痛苦，求償精神撫慰金100萬元。

女老師抗辯稱，牙醫師在交友軟體感情狀態顯示「未婚」，聊天時也都用「前妻」稱配偶，並以「未婚妻」稱呼她，也曾提出配偶欄空白的身分證給她看，起初到診所洗牙時被告知有「深咬」，應拔智齒再繼續治療，她深受因病缺牙恐懼繼續去看診。

女老師說，牙醫師在她陸續複診時，趁她剛拔完智齒傷口疼痛之際，以時間已晚應先到旅館休息，自己因傷口滲血、麻藥未退而無力反抗遭性侵，之後又怕中斷治療釀牙周病惡化不敢聲張，後來身心俱疲才改向其他醫師求助，也封鎖牙醫師卻仍被他跟蹤騷擾，認為自己同是受害者。

台中地院民事庭查，女老師曾對牙醫師提告妨害性自主經檢方不起訴確定，另提告跟蹤騷擾罪，牙醫師被判刑6月。

民事庭比對雙方說法，牙醫師說治療後女老師不想開車回去，還主動出示證件給旅館登記，其意識清楚，雙方很自然發生性行為；女老師則說，當天牙齒痛，意識清醒，覺得好像逃不掉只好說，有保險套就戴吧，沒有說不想性交，因為太痛不想說話。

民事庭也發現，女老師事後傳訊問「你心目中，我們是什麼關係？」牙醫師回「還沒登記的老婆=未婚妻」、「美女在旁邊，勃起很正常」，她則稱「才說不是色狼，躺下就不行了」，可見性交後仍親暱對話，以嘲諷口吻大方談性交過程，不採信其辯詞。

民事庭審酌雙方職業學歷收入、侵害程度等，認為女老師和牙醫師發生4次性交，考量醫師娘受精神痛苦程度，判女老師應給付她40萬元。

女老師和已婚的牙醫師性交4次，法院判她應給付醫師娘40萬元。示意圖／ingimage
女老師和已婚的牙醫師性交4次，法院判她應給付醫師娘40萬元。示意圖／ingimage

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