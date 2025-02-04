苗栗夾娃娃機台擺放「猥褻」物品 依妨害風化罪嫌法辦

苗栗縣近年來自助選物販賣機林立，縣府辦理聯合稽查，發現有業者在機內擺放「猥褻」物品，已觸犯刑法妨害風化罪嫌被函送苗栗地檢署法辦，稽查的307家業者，其中高達247家未辦商業登記，並有違反兒少法等情事，縣府強調將持續嚴查並依規定懲處。

縣府上午召開縣議務會議，工商發展處報告稽查自助選物販賣機（俗稱夾娃娃機）的稽查情況指出，縣內掀起自助選物販賣機風潮，為避免學生流連類似商店，縣府相關單位去年2月23日至6月27日辦理聯合稽查共307家自助選物販賣機店家。

稽查的307家業者，其中有247家未辦商業登記，已通知128家改善，其中已有30家改善 ，其餘119家因尚無詳細資訊，將接續清查辦理，並將協助、督促未辦商業登記業者改善，如通知後仍拒絕配合，將依商業登記法第31條裁處。

相關權責管理單位，縣警局查獲8件違規改裝機台並已通知改善完成，另有2件查獲「裸體公仔」等猥褻物品，涉嫌違反刑法妨害風化罪，警方已函請檢方偵辦。

衛生局方面發現有3件化妝品標示及產品登錄不符規定，涉及違反化妝品衛生安全管理法，將由衛生局追蹤裁處。社會處方面發現6件違規擺放成人用品，違反兒童及少年福利與權益保障法，已發文通知改善，另有4件待調查，後續將依相關規定辦理。