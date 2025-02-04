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網紅孫生襲臀女子還稱「屁股有肉哦」 性騷擾判5月

聯合報／ 記者王聖藜/即時報導

「反骨男孩」成員孫生涉嫌在餐廳用餐席間抽菸時，對同行女子的女性友人說「屁股有肉哦，撞起來才爽」還動手襲臀，被控性騷擾；台北地院審理，今依性騷擾罪判孫生有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

本名余孫生的孫生，2024年12月已改名孫羿泩，也是YouTuber網紅。檢察官指控，2024年7月8日，孫在夜店認識一名女子邀其外出，前往台北市市民大道上的「一品花雕雞」餐廳用餐，這名女子找來另一名女子當陪客，後來作陪的女子成被害人

檢察官指控，孫生在用餐中途，與被害女子走出餐廳到路旁抽菸，孫生突然對對方說「屁股有肉哦，撞起來才爽！」接著動手朝被害人的臀部拍去，被害人認為身體受侵犯，於是向警方報案。

檢警調查認為，監視器拍下孫生與被害人互動的過程，而孫也坦承觸碰被害人的臀部，但稱當只是在調情而已，沒有犯意，不過，孫的辯法未被檢察官所採認，檢方結案依性騷擾罪起訴孫生。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

本名余孫生的孫生。圖／摘自IG
本名余孫生的孫生。圖／摘自IG

孫生 性騷擾 網紅 被害人

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