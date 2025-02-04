快訊

上班族注意！2025唯一補班日就在周六 網祭一手段破解「連上6天班」

iPhone首見iOS「色色專用APP」是它！蘋果回應了

正式生效！川普對中加徵10%關稅 陸同時間「3事項」反擊

規定每次上課要「提早1個小時到」…輔導師性侵少女352次判刑

聯合報／ 記者王聖藜/即時報導

在新北市新店區某教會權充課後輔導教師的易姓男子，利用教學獨處的機會，對教會內未成年少女強制猥褻長達7年，2017年到2024年犯下352次性侵案，台北地院審理，易認罪、賠償110萬元，法官判易有期徒刑8年6月。可上訴。

法官依214個「對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪」各判易有期徒刑3年4月，再依138個「成年人故意對少年犯強制猥褻罪」各判易有期徒刑9月，訂一應執行刑。

易姓男子2017年起在教會擔任課後輔導教師，結識當時國小四年級的被害人。2017年2月1日至2021年3月6日，易每周要求被害人上課前1小時先至教會教室，脫掉她全身衣物，並褪去自己的外褲、內褲後，撫摸、親吻被害人嘴巴、胸部、身體、外陰部，還跨坐在被害人身上，對被害人強制猥褻。

2021年3月13日至2021年4月12日止、以及2021年11月1日起至2022年9月2日止，易又以每周一次的頻率藉口加強被害人的課業為由，重覆對被害人一樣的犯行，再強制猥褻被害人得逞。

待被害人就讀高中，易2022年9月3日至2024年5月18日，仍以每周一次的頻率要求對方在輔導課上課前1小時到教會性侵，並曾2次以拿取物品為由，將被害人帶到住所、公司單獨相處，同樣強行猥褻對方直至自己射精為止。

被害人學校老師察覺後報案，易連續7年的犯行曝光，檢警將易起訴，易坦承犯罪，法官根據被害人指述等證據，對易論罪。

判決指出，易姓男子身為輔導被害人課業的師長，竟為滿足性慾，對身心狀況不成熟的被害人為強制猥褻犯行，嚴重違背師生倫理，考量易犯後始終坦承犯行，審理中賠償被害人及其父母110萬元等因子，對他依法判刑。

在新北市新店區某教會權充課後輔導教師的易姓男子，利用教學獨處的機會，對教會內未成年少女強制猥褻長達7年，2017年到2024年犯下352次性侵案。示意圖。(取材自ingimage)
在新北市新店區某教會權充課後輔導教師的易姓男子，利用教學獨處的機會，對教會內未成年少女強制猥褻長達7年，2017年到2024年犯下352次性侵案。示意圖。(取材自ingimage)

教師 未成年 猥褻 被害人

延伸閱讀

狀態超絕！宋慧喬 「米白針織衫+小男孩短髮」宛如少女 果然事業就是最好的回春仙丹

女星未成年被性侵！12歲活在地獄　名導遭判刑4年喊冤

強載妙齡女至河堤「賞刺青」性侵 小黃色運將拍裸照才罷手

女老師26歲性侵11歲男學生誕子…5歲兒太似爸爸惹疑 驚揭心寒內情

相關新聞

規定每次上課要「提早1個小時到」…輔導師性侵少女352次判刑

在新北市新店區某教會權充課後輔導教師的易姓男子，利用教學獨處的機會，對教會內未成年少女強制猥褻長達7年，2017年到20...

台中男老師誘少年拍裸照 色問「棒棒雄偉嗎？」重判4年

台中蔡姓男老師在臉書註冊假帳號偽裝年輕女性，向1名國中少年攀談問「你的棒棒雄偉嗎」、「龜頭很大嗎？」引誘他自拍4張裸照；...

去慶功宴對女同事摸腰強吻！男子辯稱「已有眼神交流」 下場慘了

有眼神交流就可以摸腰強吻？

正宮不在家！女保險員上門與男同事纏綿15小時 人妻這樣搜證怒告

出軌已經很過份，她還去人夫家過夜，就更加無恥！

追女同事出示保險套要求付2萬或「那個」 房仲被判2月徒刑

彰化縣一名房屋仲介業者愛上女同事，即使被拒仍一再要求甚至脅迫請客用餐和見面，見面時一再出示保險套，威脅、暗示要發生性行為...

強載妙齡女至河堤「賞刺青」性侵 小黃色運將拍裸照才罷手

新北市一名知名計程車隊的林姓運將，去年5月22日下午3時許，自永和秀朗路搭載一名妙齡女子，不料林男見對方貌美，竟強行藉口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。