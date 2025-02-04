正宮不在家！女保險員上門與男同事纏綿15小時 人妻這樣搜證怒告

人妻翻查街道監視器，證明小三曾上門過夜，怒告索償100萬元。示意圖／ingimage 出軌已經很過份，她還去人夫家過夜，就更加無恥！台北1名保險女業務員愛上已婚男同事，2024年趁對方妻子不在家時，夜闖人婦之夫的家，跟人夫共度春宵纏綿接近15小時，直到隔日中午才離開。人妻返家後察覺有異，於是翻查街道監視器，查出影像證明小三曾上門過夜，怒提告索償100萬元。法官相信女被告的確知道男方已婚，卻趁正宮不在而鳩佔鵲巢，判處需向正宮賠償25萬元。

人妻翻查街道CCTV 相信丈夫與小三在家纏綿近15小時

媒體於1月報導，案件在台北地院審理，涉案女保險業務員被指於2024年3月8日接近晚上9時，單獨進入該名已婚男同事住所，而男方卻在晚上10時多回家，2人在屋內獨處接近15小時，女被告至隔日（9日）中午12時許才離開家。

人妻事後翻查街道監視器，雖然未能拍到2人「愛愛」過程，但相信有人趁自己不在家時上門偷腥，其舉動超出一般男女交往。人妻主張其配偶權遭到侵害，造成精神困擾，要求女業務員賠償100萬元精神慰撫金。

正宮傳召丈夫及3名同事作證

女業務員在庭上辯稱，當時只是在梯間將文件交給男同事便離開，根本沒有入屋和沒有獨處過夜。但正宮傳召丈夫和女業務員3名共同同事作證，根據片中女子走路模樣，一眼認出是女業務員本人，畫面證明雙方在大約15小時獨處期間，沒有進出1樓大門，相信沒有離開過。

女被告稱：只是進去坐了一下

正宮更提出同月10日當面和丈夫和女業務員對質的錄音，顯示男方聲稱同月9日當日上午起身，在屋內食早餐，可見男方在家中過夜，女業務員聲稱「只是進去坐了一下」，和出庭辯解內容並不符合。

當法官詢問被告何時進入男方住所，被告卻聲稱「不記得」，更稱事先不知道男方已婚。正宮再次還擊，提供正宮和小三2021年2月臉書訊息紀錄，正宮當時叫出女業務員全名，並以男方太太身份要求對方回電，女業務員當時沒有回覆稱認錯人，同事也證明該個臉書帳戶屬於女業務員。

法官判被告賠償25萬

雙方經過連串攻防，法官認為被告行為卸責，辯解內容明顯違反常情，明知男同事已婚，卻趁正宮不在家情況，上門和男方獨處過夜，等同鳩佔鵲巢，造成正宮精神困擾，破壞其婚姻生活，衡量雙方身份、地位和經濟狀況，判處被告賠償25萬元，案件仍可上訴。

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文章授權轉載自《香港01》