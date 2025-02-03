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強載妙齡女至河堤「賞刺青」性侵 小黃色運將拍裸照才罷手

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市一名知名計程車隊的林姓運將，去年5月22日下午3時許，自永和秀朗路搭載一名妙齡女子，不料林男見對方貌美，竟強行藉口欲觀賞女方頸部刺青，將女子帶往三重環河南路河堤性侵及拍裸照，新北地檢署依加重強制性交罪將這名運將起訴。

檢警調查，案發當天被害人正打算自永和搭車返回三重住處，不料林男自被害人一上車後，便處處顯露出覬覦女方美色的態度，不斷言語、行為騷擾被害人，被害人則因被困在密閉車室，一時孤立驚恐，不知如何應變和反抗。

最後林男甚至將車開往河堤旁道路停放，下車自駕駛座換至後座，以觀賞被害人頸部刺青為由，脫去女方衣褲性侵得逞，過程中還以手機拍下被害人胸部、私密處10餘張裸照才甘願罷手，將被害人載回其住處。

被害人回到家中，當晚立刻利用手機叫車APP，向林男所屬車隊客服人員，反映遭運將性侵、拍照；事後檢警也調閱出林男計程車行車路線圖，佐證他搭在被害人後，確實有未直接前往目的地的情形。

即便林男否認性侵，僅承認雙方有性接觸及拍照，但方徐姓友人證稱，被害人案發曾立刻致電自己，講述遭林男侵犯的全部過程，且情緒相當緊張、不安，檢察官最後未採信林男辯詞，依法將他起訴。

司機情境示意圖。圖／Ingimage
司機情境示意圖。圖／Ingimage

性侵 被害人 計程車

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