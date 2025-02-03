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他以金錢引誘女高中生自拍裸照 再威脅不到旅館就外流

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市陳姓男子在交友軟體認識16歲女高中生，以金錢引誘對方自拍裸露胸部、下體等裸露性影像得逞；陳食髓知味，要求女生汽車旅館見面遭拒絕，他以之前的影像威脅，如果不配合就要上網外流。台南地院將他依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑4年6月。

判決指出，陳姓男子去年二月透過交友軟體「Litmatch」認識16歲女高中生，陳向女生攀談，並於通訊軟體LINE加入好友，陳在聊天過程中得知女生是高中生，竟以許諾給予金錢方式引誘，讓女生在家中用手機自行拍攝裸露胸部、下體等性影像（包含照片9張及影片1部）後傳送給陳。

2月底，陳便要求跟女生見面，但被女生拒絕，陳在3月初向女生恫稱要求在汽車旅館見面，或是繼續拍攝並傳送性影像，否則就要將之前的影像外流，或上傳到女生就讀的學校，還要帶警察去女生的學校，讓女生心生畏懼。

所幸女生並未答應見面或再傳送性影像，告知家人，報警提告；轄區台南市警第三分局前往陳姓男子住處搜索，查扣陳的手機及雲端硬碟資料夾。由於陳引誘、恫嚇女生的對話都有LINE對話紀錄以及Litmatch軟體截圖為證，檢警偵訊時，陳承認犯行。

法院審酌，陳姓男子明知女生為未滿18歲之少年，身心發展未臻成熟，竟引誘、脅迫女生拍攝性影像，造成女生身心受創，迄今仍不願意與陳和解，可見危害程度非輕；陳的行為無特別值得寬宥之處，難認有何刑法第59條酌減其刑規定適用餘地。

法院認定，考量陳並無任何犯罪前科，犯後始終坦承犯行，惟迄未與女生達成和解，暨陳供述之智識程度、職業及家庭經濟狀況等一切情狀，依違反兒童及少年性剝削防制條例，引誘使少年自行拍攝性影像罪，處有期徒刑3年2月；又犯以脅迫使少年自行拍攝性影像未遂罪，處有期徒刑3年10月，應執行有期徒刑4年6月。

台南市陳姓男子在交友軟體認識16歲女高中生，以金錢引誘對方自拍裸露胸部、下體等裸露性影像得逞。示意圖／本報資料照片
台南市陳姓男子在交友軟體認識16歲女高中生，以金錢引誘對方自拍裸露胸部、下體等裸露性影像得逞。示意圖／本報資料照片

台南 女生 汽車旅館

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