化學碩士拿「使蒂諾斯膜衣錠」誆稱是普拿疼 她昏睡遭性侵

賴姓男子拿出使蒂諾斯膜衣錠，聲稱是「普拿疼」，讓女子服用；女子相信吃下，隨即藥效發作，陷入昏睡狀態；賴趁女子意識不清，撫摸胸部、性侵得逞。示意圖／本報資料照片

賴姓男子擁有化學碩士學歷，他約曾經追求過的前女同事吃飯，卻聲稱回家拿東西，再拿出使蒂諾斯膜衣錠誘騙女子是「普拿疼」服用，趁女子失去意識性侵得逞；女子報警檢傷，下體驗出賴的DNA。檢警偵訊時，賴矢口否認，還稱女子拿他牙刷要「仙人跳」，直到法院審理期間才承認有提供使蒂諾斯膜衣錠，女子自行服用後，兩人合意發生性行為。台南地院認定賴相關陳述均為卸責之詞，不足採信，將他依以藥劑犯強制性交罪判刑8年6月。

過去在區公所任職、擁有化學碩士學歷的賴姓男子在2023年7月14日上午約曾經追求過的前女同事吃飯，女子答應後，賴聲稱要回台南市永康區的住家拿東西，女子不疑有他，陪同上樓；之後女子感到身體不適，賴竟拿出至診所就醫取得的使蒂諾斯膜衣錠，聲稱是「普拿疼」，讓女子服用。女子相信吃下，隨即藥效發作，陷入昏睡狀態；賴趁女子意識不清，撫摸胸部、性侵得逞。

女子醒來後，賴姓男子攙扶她離開，她返家後感覺身體有異狀，越想越不對，隔天報警處理，並至醫院檢傷，檢出體內有第四級毒品佐沛眠（Zolpidem）成分，下體檢出男性DNA，證實與賴相符；警方至賴的住處搜索，扣得使蒂諾斯膜衣錠8顆。

女子指出，當時賴姓男子約她吃燒肉，說要回住處拿會員卡，她跟著上樓在客廳內等待時，覺得很不舒服，賴就拿了兩顆小小長方形的藥丸及小瓶礦泉水給她服用，並說是「普拿疼」；她質疑怎麼變這麼小顆，賴聲稱「這個對經痛、頭痛很有用，公所的同事都吃這個」，讓她放心服下。結果之後精神越來越差，她有感覺到賴在撫摸她的身體，手伸進衣服裡面摸胸部，還有拿手機拍照，隨後她就失去意識，完全沒有記憶。

女子表示，之後她只記得賴幫她穿襪子、鞋子、攙扶她上車，將她送回家；她不確定賴對她做了什麼事，只記得被賴碰觸身體，解開胸罩，撫摸胸部。她跟台中的朋友提到這件事，朋友要她趕快去報案，警察就帶她去驗傷，她過去沒有服用過使蒂諾斯等安眠鎮靜藥；另外與賴的關係是前同事，賴曾經追求過她，但她認為不適合，只能當朋友。

女子說，她因此去看身心科，覺得很恐慌，不知道賴姓男子在過程中有無拍照，破壞了她對人的信任，賴之後竟還可以若無其事的跟她line；女子提出醫生診斷證明，醫囑記載經評估後診斷為「環境適應障礙合併焦慮憂鬱情緒、創傷後壓力症候群」，必須繼續接受治療。

法院審理時，賴姓男子矢口否認，辯稱他提供普拿疼及使蒂諾斯膜衣錠，讓女子自行衡量是否服用，女子有看藥物中文名稱，上網搜尋藥物資訊後自行服用；女子服完藥，在沙發休息，兩人就一起拍照，他詢問女子有無意願，女子當時意識清醒，兩人便合意發生性行為。賴提出二張與女子合照照片，辯稱可證明當時女子清醒。

法院認為，賴姓男子在警察詢問、檢方偵查期間，均辯稱當時是提供普拿疼給女子，且未發生性行為；對於女子下體檢出的DNA，辯稱是過去報給女子的股票賠錢，女子拿走他的牙刷加工，要對他「仙人跳」。直到法院囑託刑事局再次鑑定相關跡證，證實確定均與賴姓男子相符，賴才改口承認提供使蒂諾斯膜衣錠，聲稱與女子是曖昧交往對象，以及合意發生性行為。

法院指出，賴雖提出二張與女子的合照，但女子當時已服下使蒂諾斯膜衣錠，也證稱記得賴有拍照，之後意識就越來越模糊，照片並不足證明女子當時意識仍為清醒狀態，而能同意發生性行為。賴又辯稱，住處沙發尺寸小，躺下容易摔下受傷，若不是女方配合，不可能從事性行為；且如果有強制性交行為，女子當下應該會馬上問責追究，而不是讓他送回家，甚至要求調取女子母親就醫記錄，聲稱可證明女子之前有服用母親藥物助眠。

法院認定，賴姓男子前後說詞歧異，還虛構情詞以掩飾犯行，相關陳述均為卸責之詞，不足採信；賴與女子屬前同事關係，賴為滿足性慾，竟辜負女子信任，將鎮靜安眠藥使蒂諾斯膜衣錠謊稱為普拿疼，讓女子誤信服用後，陷入昏睡狀態，賴再違反其意願發生性行為，造成女子身心受創，賴所為觸犯刑法第222條第1項第4款、第221條第1項之以藥劑犯強制性交罪。

法院指出，賴的行為惡性非低，且犯後飾詞否認，指稱女子偷拿他的牙刷加工，對他「仙人跳」，對女子屬二度傷害，所為應予嚴懲；審酌賴的犯罪動機、方法、犯罪所生侵害、否認犯行之犯後態度，及女子無意願調解，兩人迄未未和解、賠償等一切情狀，判處賴8年6月。