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陸妻當房仲常疏忽小孩 夫看行車記錄器才知她出軌叫別人「老公」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名人夫與大陸籍妻子育有3名子女，人妻在台擔任房仲，但人夫發現，人妻經常以帶客人看房等理由，疏於照顧子女，人夫在去年查看行車記錄器時發現，妻子與同公司的曾姓協理有染，其赴汽車旅館2小時，甚至還有「捏小雞雞」等互動，人夫氣炸與妻離婚，也向曾求償，一審判曾要賠20萬元。

判決指出，一名人夫與大陸籍妻子結婚多年，育有3名未成年子女，人妻在2022年間擔任房仲，人妻在職期間，因與同公司的曾姓協理互動密切，人夫因妻子經常藉口帶客人看房，疏於照料子女，去年9月間起疑，將車輛的行車記錄器取下，發現妻子與曾男有逾越正常朋友的互動。

人夫從行車記錄器發現，二人除了開車前往汽車旅館途中有說有笑，對於前往汽車旅館的路線也十分熟悉，甚至在汽車旅館內待了2個小時才離開。另外，人夫也發現妻子會對曾男有「捏小雞雞」、「打屁股」等舉動，甚至會叫曾男「老公」。

人夫除在同年與妻子離婚外，也向曾男提出侵害配偶權告訴，求償150萬元。

曾男則辯稱，人妻從大陸來台工作，他身為協理提供協助，十分正常，另外人妻過去曾從事特種行業，講話尺度較大，捏小雞雞、打屁股，僅是雙方偶爾開的黃色笑話，沒有與人妻發生性關係，因為他心臟有裝支架，不可能從事高強度、刺激的性行為。

台中地院審酌，根據錄音譯文，人妻在對話中稱呼曾男為「老公」，可見二人交情不淺，再輔以二人曾在去年9月間齊赴汽車旅館，已逾越一般男女交往關係，而有侵害配偶關係的身分法益，考慮到雙方的經濟狀況等情狀，判賠20萬元，仍可上訴。

台中市一名人夫發現從事房仲的妻子外遇，台中地院判賠20萬元。圖／本報資料照
台中市一名人夫發現從事房仲的妻子外遇，台中地院判賠20萬元。圖／本報資料照

人夫 妻子 汽車旅館

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