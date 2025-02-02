陸妻當房仲常疏忽小孩 夫看行車記錄器才知她出軌叫別人「老公」
台中市一名人夫與大陸籍妻子育有3名子女，人妻在台擔任房仲，但人夫發現，人妻經常以帶客人看房等理由，疏於照顧子女，人夫在去年查看行車記錄器時發現，妻子與同公司的曾姓協理有染，其赴汽車旅館2小時，甚至還有「捏小雞雞」等互動，人夫氣炸與妻離婚，也向曾求償，一審判曾要賠20萬元。
判決指出，一名人夫與大陸籍妻子結婚多年，育有3名未成年子女，人妻在2022年間擔任房仲，人妻在職期間，因與同公司的曾姓協理互動密切，人夫因妻子經常藉口帶客人看房，疏於照料子女，去年9月間起疑，將車輛的行車記錄器取下，發現妻子與曾男有逾越正常朋友的互動。
人夫從行車記錄器發現，二人除了開車前往汽車旅館途中有說有笑，對於前往汽車旅館的路線也十分熟悉，甚至在汽車旅館內待了2個小時才離開。另外，人夫也發現妻子會對曾男有「捏小雞雞」、「打屁股」等舉動，甚至會叫曾男「老公」。
人夫除在同年與妻子離婚外，也向曾男提出侵害配偶權告訴，求償150萬元。
曾男則辯稱，人妻從大陸來台工作，他身為協理提供協助，十分正常，另外人妻過去曾從事特種行業，講話尺度較大，捏小雞雞、打屁股，僅是雙方偶爾開的黃色笑話，沒有與人妻發生性關係，因為他心臟有裝支架，不可能從事高強度、刺激的性行為。
台中地院審酌，根據錄音譯文，人妻在對話中稱呼曾男為「老公」，可見二人交情不淺，再輔以二人曾在去年9月間齊赴汽車旅館，已逾越一般男女交往關係，而有侵害配偶關係的身分法益，考慮到雙方的經濟狀況等情狀，判賠20萬元，仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言