惡狼約唱歌在澎大海摻迷奸藥水 女遭扛至旅館性侵拍裸照
新北市簡姓男子去年約初見面女網友至KTV歡唱，偷偷在澎大海飲料裡摻入迷奸藥水，見女網友因藥性發作昏睡，將人扛至附近旅館，不僅性侵得逞還拍攝裸照，新北地檢署日前依以藥劑強制性交而對被害人為照相罪嫌起訴。
起訴書指出，簡姓男子去年4月29日下午4時許，邀約初見面女網友至新北市一間連鎖KTV歡唱，偷偷在澎大海飲料裡摻入預先從網路購買的迷奸藥水，當天晚上7時許，見女網友喝後因藥性發作昏睡，便將人帶至附近旅館，不僅性侵得逞還拍攝受害女子裸照2張。
受害女網友於當晚8時30分，因藥效稍退醒來，發現身在旅館房間而非KTV包廂，詢問簡男得知上情，求助旅館櫃檯人員協助報案，警力獲報到場，當場逮捕簡男並查扣3顆不明藥丸及迷奸藥水一罐，簡男到案後坦承犯行，新北地檢署日前依以藥劑強制性交而對被害人為照相罪嫌起訴。
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