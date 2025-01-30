打網遊交往年餘才知是小三 女怒告求償150萬結果曝

林女玩網路線上遊戲結識陳男，陳故意隱瞞已婚身分與她交往並發生關係，1年半後才知自己是小三，氣得提告並請求精神慰撫金150萬元，桃園地院審結，認為陳男應賠償林女10萬元，可上訴。示意圖。圖／AI生成

林女與新北市陳男因線上遊戲結識並網戀，陳傳夫妻合照卻告知是前女友，成功隱瞞已婚身分，交往1年半期間，每周發生2次性關係，林去年得知自己一直是第三者氣得提告，並要求精神慰撫金150萬元，桃園地院判陳男應給付10萬元，可上訴。

林女主張，2人於2022年9月底打線上遊戲結識，雙方透過微信聊天，同年11月3日晚上，陳傳送他與妻子的合照，卻謊稱照片中的女子是前女友，企圖營造單身假象，6天後2人第一次見面就發生性關係。怒控陳為了找免費炮友偽裝成單身漢，讓她誤認能朝長期穩定交往關係發展，11月9日首次見面約會後就上汽車旅館滾床單。

林女說，2人交往1年半期間，每週發生2次關係，直到2024年2月間，偶然發現陳男不僅已婚還有子女，質問後，陳坦承不諱，而她因陳的故意欺騙行為，導致性自主決定權及貞操權受侵害，也因良心譴責，恐遭陳妻求償而出現憂鬱症、睡眠障礙等症狀，身心痛苦，因此提告請求被告陳男給付精神慰撫金新台幣150萬元。

審理期間，林女提供微信對話紀錄截圖、IG對話紀錄截圖、錄音檔及譯文等證據，證明陳男隱瞞已婚身分與她交往，並自2022年11月9日至2024年2月間發生關係，法院調閱陳的個人戶籍資料，確認無誤。被告陳男經法院合法通知後，無正當理由未出席言詞辯論期日，也未提交準備書狀進行辯解，根據民事訴訟法規定，視同被告陳男自認原告林女的主張屬實也可信。

根據雙方對話紀錄顯示，陳男2022年11月3日主動透露「我那8年女友是唱歌聊天主播」等語，顯示陳主動向林女表示自己目前單身，且沒有固定的感情關係。讓林女主觀認為陳是單身，並對未來與陳發展固定關係存有期待。隨後，陳傳送夫妻合照及妻子獨照，企圖讓她誤以為照片中的女子是前女友，以致願意成為男女朋友並進一步發生親密關係，確實屬於侵害林女性自主決定權及貞操權的侵權行為，請求賠償損害應屬有據。

法院審酌，林女年收入約31餘萬元、名下有房屋、土地各1筆、財產總額190餘萬元；陳男年收入約22餘萬元、名下房屋、土地各1筆、汽車1部、財產總額124餘萬元等情況。綜合考量雙方財產、所得狀況及被告陳男侵害原告林女權利的嚴重程度，認為原告請求賠償精神上損害應以10萬元為適當，超過此範圍的請求過高，不應准許。