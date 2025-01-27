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人妻出軌被抓包 傳訊小王「聊色」全被女兒看光光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄姜姓人妻出軌蔡姓男子，兩人露骨對話內容被姜女的女兒發現，姜女潘姓丈夫知情後，選擇與姜女離婚，並向蔡男提告求償75萬元，法院審理後，認為蔡應賠償潘男30萬元，但姜女、潘男離婚時，已與姜女以100萬元調解，蔡男侵權部分已抵銷，免再賠償這筆錢。

判決指出，姜女和潘男2002年結婚，婚後育有3名子女，2020年12月間，姜女認識潘男後陷入熱戀，兩人不僅互稱老公、老婆，還有親臉合照，蔡男還會傳下體照給姜女，問姜「你喜歡跟我做愛嗎？」，姜還會回「喜歡」等語。

後來姜女的女兒發現蔡男與母親有親暱合照，登入姜女臉書帳號後，姜女與蔡男的露骨對話內容全被女兒看光光。

當時女兒曾追問蔡男「你知道我媽有家庭嗎？」，蔡回「知道，你媽在家裡很辛苦，希望能諒解她」。女兒要求蔡男跟母親分開，並將姜女出軌蔡男的事情告訴潘男，讓父母自己談談看未來，最後這段維持19年的婚姻告終，潘男、姜女以離婚收場。

潘男不滿蔡男介入他婚姻，將兩人露骨訊息整理後向蔡男提告，索賠75萬元。法院審理時，蔡男未到庭，僅用書面答辯，他主張侵害配偶權部分，已與姜女成立調解，並賠償100萬元，潘不應再請求賠償。

高雄地院審理後，法官依據姜女、蔡男對話，認定兩人確實有多次發生性行為，潘男可向蔡男請求金額為60萬元，其中蔡僅需負擔30萬元，另30萬元則屬姜女分擔額。

法官認為，潘男與姜女離婚時，曾具狀請求姜女應與蔡男共同賠償150萬元，經少家法院審理後，潘男與姜女調解離婚，姜並賠償潘男100萬元，此為與蔡男共同給付，因此損害賠償債權已經消滅，判蔡男免再賠償潘男。

姜姓人妻出軌蔡姓男子被女兒抓包，19年婚姻最後離婚收場。示意圖。圖／AI生成
姜姓人妻出軌蔡姓男子被女兒抓包，19年婚姻最後離婚收場。示意圖。圖／AI生成

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