【專家之眼】政府死了嗎？是誰性侵了那個11歲少女？

名嘴朱學恆強吻市議員鍾沛君，二審判朱須服刑11個月，朱、鍾二人皆未再上訴，本案因此確定。台北地方檢察署原通知朱在2月4日入監服刑，但朱提前於1月24日入監。

鍾沛君被朱強吻，原是搭上前一陣子台灣的「Me Too」運動，因鍾、朱都是社會知名人士，媒體才會持續報導；不過，鍾揭發此事卻沒有提告，而朱是主動前往台北地方檢察署告發自己，最後法院進行審理判決。朱強吻鍾犯了「強制猥褻罪」，朱犯罪服刑，理當如此。但本案不是由鍾檢舉告發，反而是由犯罪的一方告發自己，相當罕見。鍾、朱2人原本知名度就高，經過本案，鍾、朱2人的知名度更高，應該都成了全國性的人物。

台灣社會前年搭上Me Too 列車，一時之間，暴露出相當多的性猥褻、性騷擾、性侵害等案例。固然受害人想獲得公平正義，但其中是否有些人處心積慮，想要蹭熱度、蹭知名度，則不得而知。可能有些Me Too的案子，被害人有可能是加害人，加害人也有可能是被害人；那些被透露出來的案例，是否有冤案、假案及錯案，更不得而知。因為關鍵在沒有一個組織，被授權主動及全面性的去進行獨立調查。

成年人還可以主動揭發性傷害，請求司法正義，勉強撫慰受傷害的身心靈，但兒少呢？在台灣這波Me Too社會運動，並沒有看到兒少被性傷害案例的揭發，台灣難道沒有或很少對兒少的性傷害？你信嗎？

衛生福利部網站在2021年5月，公布了一些統計數字，統計台灣青少年及兒童被性猥褻、性侵案例，性侵害被害人為18歲以下兒少約占6成，平均一年約發生數量達到5000件的兒少性侵害案件，其中女性兒少被害人約占76%，男性兒少則占24%。一年平均就有5千件以上的案子，數量相當驚人。如果加上保守民族性怕被人知道或避免二次傷害的考量，實際的案例數絕對比通報案例數要多。

教育部公布的數據，2013到2020年校園通報性侵案件有1萬4295件，其中發生在高、國中及國小和特殊學校就占92%，但經過正式程序，最後調查屬實的有4072件，僅僅占32%，你相信這個調查結果嗎？

今（2025）年1月8日監察院國家人權委員會「首次」公布了第一份的「校園及安置機構兒少性侵害系統性訪查案專案報告」，點出兒少在校園中遭受老師或教練性猥褻、性侵害的案例。「國家人權委員會」2020年成立至今逾4年，現在才有首份兒少性侵害調查報告，難道從蔡英文執政到現在快9年了，對兒少性侵的完整調查工作的負責單位都在睡覺嗎？人權委員會的調查報告提到2023年性侵害通報案件中，未滿18歲的被害人占了54.76%，共有5,155人，平均台灣每天有約15名兒少受到性傷害，真是駭人聽聞！

無獨有偶，今年1月中旬英國《衛報》也大幅討論英國對於兒少性侵害的獨立調查完全沒有任何進展，因而抨擊英國國會「西敏寺」文化，對於兒少性侵獨立調查留於「空口說白話」；尤其過去一、二年英國還有戀童癖幫派正在「蓬勃發展」，展開對兒少的集體性傷害，英國政府束手無策。

英國及其他歐美國家，對「孌童戀」的歌頌，以及對「戀童癖」的辯護，對於兒少在性方面的保護，幾乎流於空談。「孌童戀」是對於美少年的追求與戀愛，在歐洲歷史中常被流傳成「美談」；至於「戀童癖」則一般是對13歲以下的男女孩（大部分是女性）進行性傷害，包括性侵、誘拍色情影片或照片，以及從事各種猥褻活動等都算。

西方社會所以對「孌童戀」及「戀童癖」的寬容，來自於很多古希臘神話故事的神聖性。天神宙斯對美少年蓋尼米德的刼持、強暴與竉愛就是其中之一；蓋尼米德是特洛伊國王特羅斯之子，母親為卡利羅厄。特羅斯有三子：伊洛斯、阿薩剌科斯和蓋尼米德，蓋尼米德在其中最年少貌美，因此受到宙斯的喜愛，將他強制帶到天上成為宙斯的情人，並代替青春女神希碧為諸神斟酒。也許是受到這些神話的影響，教會的「戀童癖」事件的傳出，時而發生也特別引人注目。

但是，西方社會晚近也以較嚴格的法律及道德，約束對兒少情色影響。像法國社會在性愛方面十分開放，但對於兒少免於色情傷害則嚴苛對待，例如強姦15歲以下兒少為刑事犯罪，可判處15年以上徒刑；對兒少傳播色情刊物，可判5年刑期及7萬5000歐元的罰款。