「爸爸抓我胸還說要強暴我」17歲女兒遭狼父侵犯 向男友泣訴報警

新北市吳姓男子去年中趁17歲女兒在房間午休，竟爬到女兒床上從後方抱住襲胸，還說要強暴她，女兒從睡夢中驚醒，強力扭動身體並出手反抗才躲過一劫。新北地檢署日前依家庭暴力之強制猥褻罪嫌起訴。

起訴指出，吳姓男子去年6月初某日下午，見17歲女兒獨自在房間午睡，竟色心大發，爬上女兒的床從後方抱住女兒，不僅出手撫摸女兒胸部長達3、40秒，還出言要強暴女兒，女兒從睡夢中驚醒，聞言後為求自保，強力扭動身體並出手反抗才逃過一劫。

受害隔天打電話給男友，泣訴「爸爸抓我ㄋㄟㄋㄟ。」並傳訊「爸爸性騷擾我要麼辦？」「爸爸就是抓我胸部，然後說要強暴我。」向社工求助後，由母親陪同報警提告。

吳男到案後，在檢方偵查時供述，坦承未經女兒同意，有出手碰觸其胸部，還大言不慚辯稱，「是在教女兒如果有人這樣碰她胸部，要學會拒絕別人。」新北地檢署檢察官認為吳男毫無悔意，日前依家庭暴力之強制猥褻罪嫌起訴。