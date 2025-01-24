國小教務主任控實習老師偷拍裙底 二審因這理由判敗訴
高雄市某國小女教務主任控告實習老師，尾隨她進女廁企圖性侵、偷拍，刑事部分不起訴，但民事一審判實習老師賠償12萬元。實習老師上訴二審，合議庭認為相關資料均無法認定實習老師侵害隱私權，判女主任敗訴。全案定讞。
判決指出，李姓男子2019年8月到2020年1月到學校當實習老師。女教務主任控訴，2019年11月她帶團到校外參加比賽後，李跟著她進入女廁並敲門，企圖性侵她，因她以為敲門聲是其他人要進廁所，所以禮貌性敲門詢問，並未開門。
女務主任另控訴，2019年7月，李利用暑假學校職員少，尾隨她至女廁，將手機架在廁所隔板，偷拍她如廁，並在2023年6月，學校借某家商講堂舉辦畢業典禮，又趁人潮眾多，在她背後偷拍她的裙底，涉妨害秘密罪。
女主任所述3件事，在刑事部分，因檢警搜查實習老師住處、手機，都沒發現偷拍影像，偵結不起訴，她另提民事求償，要求李賠償60萬元。一審判李賠償12萬元，女主任不服判決，上訴二審。
高等法院高雄分院合議庭認為，女主任提告刑事部分，本就沒提及李尾隨她至女廁「意圖性侵未遂」，刑事妨害秘密部分不起訴後，聲請再議也被駁回確定，加上一審裁定李曾出現女廁入口處，以手機拍攝行為，但並無拍得女主任如廁及身體部位。
合議庭另表示，在畢業典禮上，李雖曾蹲下撿傳單，但不能據以認定是為偷拍女主任裙底，且女主任又無法舉證李無故攝錄他人性影像，因此今天判決實習老師免賠。
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