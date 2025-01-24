快訊

多縣市有感！19:18台南發生規模5.3地震 最大震度4級

小孩目睹嚇到狂吐！竹東黑道尋仇槍戰 「手掌被砍斷」1命危4傷

苦苓5點分析「劉寶傑為什麼不幹了？」 預言復出時間點

國小教務主任控實習老師偷拍裙底 二審因這理由判敗訴

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市某國小女教務主任控告實習老師，尾隨她進女廁企圖性侵、偷拍，刑事部分不起訴，但民事一審判實習老師賠償12萬元。實習老師上訴二審，合議庭認為相關資料均無法認定實習老師侵害隱私權，判女主任敗訴。全案定讞。

判決指出，李姓男子2019年8月到2020年1月到學校當實習老師。女教務主任控訴，2019年11月她帶團到校外參加比賽後，李跟著她進入女廁並敲門，企圖性侵她，因她以為敲門聲是其他人要進廁所，所以禮貌性敲門詢問，並未開門。

女務主任另控訴，2019年7月，李利用暑假學校職員少，尾隨她至女廁，將手機架在廁所隔板，偷拍她如廁，並在2023年6月，學校借某家商講堂舉辦畢業典禮，又趁人潮眾多，在她背後偷拍她的裙底，涉妨害秘密罪。

女主任所述3件事，在刑事部分，因檢警搜查實習老師住處、手機，都沒發現偷拍影像，偵結不起訴，她另提民事求償，要求李賠償60萬元。一審判李賠償12萬元，女主任不服判決，上訴二審。

高等法院高雄分院合議庭認為，女主任提告刑事部分，本就沒提及李尾隨她至女廁「意圖性侵未遂」，刑事妨害秘密部分不起訴後，聲請再議也被駁回確定，加上一審裁定李曾出現女廁入口處，以手機拍攝行為，但並無拍得女主任如廁及身體部位。

合議庭另表示，在畢業典禮上，李雖曾蹲下撿傳單，但不能據以認定是為偷拍女主任裙底，且女主任又無法舉證李無故攝錄他人性影像，因此今天判決實習老師免賠。

高雄某國小女教務主任控告實習老師偷拍裙底，二審因判她敗訴。示意圖。聯合報系資料照
高雄某國小女教務主任控告實習老師偷拍裙底，二審因判她敗訴。示意圖。聯合報系資料照

主任 女廁 實習

延伸閱讀

翁曉玲主任疑偷拍引爭議 新北民代批「誰來保護被害人」

五億高中生案二審宣判！認定偽造文書 夏男判1年6月確定

五億生案地政士之子涉假婚 二審今宣判…夏男沒到場聽判

網友留言罵性侵犯、偷拍！ 炎亞綸怒告14人全敗訴

相關新聞

國小教務主任控實習老師偷拍裙底 二審因這理由判敗訴

高雄市某國小女教務主任控告實習老師，尾隨她進女廁企圖性侵、偷拍，刑事部分不起訴，但民事一審判實習老師賠償12萬元。實習老...

高雄校長帶隊到台東比賽 房間強制猥褻他校女老師

高雄某國小校長帶隊到台東參加聯合運動會，和他校多名老師餐敘後，獨自邀約一名女老師到他下榻住宿房間聊天，未料，竟以強暴方式...

選擇入監過農曆新年 朱學恒主動報到提前服刑

「宅神」朱學恒因在一場餐敘中強吻台北市議員鍾沛君，遭高等法院依強制猥褻罪判刑11個月確定，台北地檢署原通知朱學恒春節後於...

朱學恒自願提早入監服刑 輕裝報到無奈上囚車監獄過年

名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判處有期徒刑11月確定。台北地檢署日前通知2月4日大年初七發監執行，朱學...

他帶小女友開房間爽一時 獲判3年2月徒刑

桃園石姓成年男子與未滿14歲小蘿莉交往，卻帶小女友到大溪區某旅社開房間，玩起成人遊戲，經小女友的雙親發覺女兒夜不歸營，才...

他對路過陌生男無端搭肩摟腰挨告 性騷擾判3月

不是只有對異性「碰觸肩膀」才算騷擾！新北市陳姓男子前年11月間某晚，行經桃園、新北交界的迴龍地區，無故對獨行經過的成年男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。