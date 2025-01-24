高雄校長帶隊到台東比賽 房間強制猥褻他校女老師

高雄某國小校長帶隊到台東參加聯合運動會，和他校多名老師餐敘後，獨自邀約一名女老師到他下榻住宿房間聊天，未料，竟以強暴方式，對女老師強制猥褻。被害女老師不甘受辱藉故逃離現場，並報警處理。案經檢察官起訴，法院審結依強制猥褻罪，判處校長2年4個月有期徒刑。全案仍可上訴。

判決書指出，該校長於去年3月某天，帶隊到台東參加聯合運動會，並於當晚與其他學校4名教職員餐敘，結束返回住宿行館後，獨自邀約1名女老師到他房間聊天。校長卻以手環勾女老師頸部、強行舌吻，還順勢利用上半身壓制在床沿，並掀裙子用下體磨蹭女老師下半身，過程中不理會女老師抗拒，強制猥褻Ａ女得逞。

女老師把握校長起身關燈的機會，佯裝同事致電相找，因而藉故逃離現場，並報警處理。女老師於警詢及檢方偵審時表示，一開始是她都坐在電視旁的櫃子上，校長卻一直要她一起坐到床上，她不好意思多次拒絕，因而答應，但為了保持距離，所以選擇坐在床邊，讓彼此約有2至3個人可以坐下的距離。

沒想到校長竟對她親吻，甚至掀起裙子、用下半身摩擦她下面，讓她覺得被侵犯、很不舒服，也很害怕。校長則矢口否認犯行。檢察官依相關證據起訴校長。法院審理時，校長依舊否認犯行，並辯稱當晚聊天，女老師述說其戀愛史，誤會有獲得女老師默認，才情不自禁地去抱、親吻她，但沒有撫摸脖子、強吻或掀裙以下半身磨蹭下體等強制猥褻行為。