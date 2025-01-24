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牢裡吃年菜！朱學恒自願提早入監服刑 輕裝報到無奈上囚車

朱學恒自願提早入監服刑 輕裝報到無奈上囚車監獄過年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判處有期徒刑11月確定。台北地檢署日前通知2月4日大年初七發監執行，朱學恒自願在農曆年前報到，在監獄服刑獨自過農曆春節，今早已完成報到上囚車前往台北監獄。

據悉，今早朱學恒下定決心提早入監，自動致電通知檢方在農曆春節前最後一個上班日報到，進台北監獄服刑。朱學恒今上午10點12分許，帶著一瓶水、裝有個人物品的網狀拉鍊袋，輕裝抵達北檢第三辦公室赴執行科報到，完成報到程序後，上午10點49分上手銬搭囚車，記者問為何提早入監，不想在家吃年夜飯嗎？他無奈淺笑上車，前往台北監獄服刑。

台北地檢署日前收到確定判決有關卷宗，訂出執行時間，並通知朱於農曆年後的大年初七、即2月4日上午10時30分報到發監執行。

朱學恒2022年7月20日下午10時18分前邀約鍾沛君喝酒，鍾女提議也想邀請陳菁徽與宴，朱隨即表示要到隱密、空間較大的包廂，由陳女向台北市安和路「鮨処律」餐廳訂了包廂，約8月6日三人共餐、飲酒。

當天晚間9時25分，陳菁徽配偶蔡政哲接送陳菁徽進入餐廳包廂，未久，陳菁徽、蔡政哲離席，朱學恒2度強吻鍾沛君的嘴唇，藉身形優勢、不顧鍾女撇頭反抗，強吻及伸舌碰觸鍾女的嘴唇，強制猥褻得逞。

一審時，法院判處朱學恒有期徒刑1年2月，朱提上訴，二審合議庭法官安排調解，朱希望賠償鍾沛君150萬元外加道歉，後來加碼為200萬元，但調解破局，合議庭改判撤銷改判朱有期徒刑11月，朱放棄上訴判刑確定。

此外，民事部分，鍾沛君於檢察官起訴朱學恒後，向朱起訴求償500萬元，鍾女承諾獲判賠的金錢全數「做公益」，法院日前判決朱應賠償鍾沛君35萬元，仍可上訴。

朱學恒今上午帶著一瓶水、裝有個人物品的網狀拉鍊袋，輕裝抵達北檢執行科報到，自願提早入監服刑。記者潘俊宏/攝影
朱學恒今上午帶著一瓶水、裝有個人物品的網狀拉鍊袋，輕裝抵達北檢執行科報到，自願提早入監服刑。記者潘俊宏/攝影
朱學恒自願提早入監服刑，輕裝報到上囚車監獄過年。記者潘俊宏／攝影
朱學恒自願提早入監服刑，輕裝報到上囚車監獄過年。記者潘俊宏／攝影
朱學恒今上午帶著一瓶水、裝有個人物品的網狀拉鍊袋，輕裝抵達北檢執行科報到，自願提早入監服刑。記者潘俊宏/攝影
朱學恒今上午帶著一瓶水、裝有個人物品的網狀拉鍊袋，輕裝抵達北檢執行科報到，自願提早入監服刑。記者潘俊宏/攝影

朱學恒 鍾沛君 陳菁徽

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