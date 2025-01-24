他帶小女友開房間爽一時 獲判3年2月徒刑

桃園石姓成年男子與未滿14歲小蘿莉交往，卻帶小女友到大溪區某旅社開房間，玩起成人遊戲，經小女友的雙親發覺女兒夜不歸營，才知女兒已非完璧之身，氣得對石男提告，桃園地院審結，將石依與未滿14歲女子為性交罪判徒刑3年2月，可上訴。

犯罪事實指出，石姓男子於2023年間結識1名當時年僅13歲的少女，當時一見鍾情，經常一有空就藉故帶小女友出外玩耍，約會數次之後，同年8月11日晚間，由於時間太晚，石男不趕緊送小女友回家，竟然帶她去旅社休息，教她如何「轉大人」，先是讓小女友幫他口交，然後兩人才合為一體，以此方式對少女進行性交行為1次。

合議庭審理時，石男於警詢、偵訊，及地院準備程序及審理時，對於帶小女友上旅社開房間發生關係的過程未翻供均坦承不諱，同時佐證少女的證詞，還有醫院受理疑似性侵害案件驗傷診斷證明書、內政部警政署刑事警察局去年元月間的鑑定書等可稽，足認被告自白與事實相符，應可採信，本案事證明確，被告犯行堪以認定。

辯護人雖請求依刑法第59條之規定酌減其刑，被告明知少女未滿14歲，身心尚未成熟，對性行為的認識和自主能力不足，思慮也不如成年人周詳。然而，被告在案發時已成年，具有相當的智識和社會經驗，卻為了滿足自己的性慾，利用少女的年少懵懂、不知如何自我保護機會，與她發生性行為。這種行為對少女的身心和人格發展造成嚴重影響，客觀上也沒有任何可引起同情或寬恕的理由。因此，酌減刑罰的要求難被採納。