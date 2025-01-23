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他對路過陌生男無端搭肩摟腰挨告 性騷擾判3月

聯合報／ 記者陳恩惠周嘉茹／桃園即時報導

不是只有對異性「碰觸肩膀」才算騷擾！新北市陳姓男子前年11月間某晚，行經桃園、新北交界的迴龍地區，無故對獨行經過的成年男子搭對方的肩，並順勢摟腰，被害男覺得遭冒犯提告，桃園地院性騷擾防治法的性騷擾罪，判陳男3月徒刑，得易科9萬元罰金，可上訴。

犯罪事實指出，陳男與被害成年男子雙方並不認識，陳男卻於2023年11月16日晚間6點30分，行經桃園市龜山區宏慶街一帶時，見被害男子單獨行走於道路上，不及抗拒之際，對該名不認識男子徒手搭肩，並摟住該名男子的腰部，以此方式對男子性騷擾1次，案經男子報警提告。

起訴指出，被告與告訴人素不相識，被告卻乘告訴人行走之際，過程中有調戲、搭訕言論，且以手摟告訴人腰部，足認被告主觀上確有性騷擾意圖，引發A男有不舒服嫌惡之感，足可認定被告對告訴人實施性侵害犯罪以外的違反其意願，而屬「性別冒犯」有關行為，並損及告訴人的人格尊嚴，造成告訴人被冒犯，被告所為已構成性騷擾防治法第25條第1項要件。

法官審酌，被告陳男為逞一己私慾，竟趁告訴男子不及抗拒之際，碰觸對方身體，侵害男子的身體及性自主決定權，顯然欠缺對於他人身體自主權的尊重，並造成男子身心受影響，實值非難。又被告於本院準備程序訊問時否認犯行，且迄未能與告訴人達成和解或取得原諒，難認犯後態度良好，兼衡被告的智識程度及家庭經濟狀況，量處主文之刑，並諭知易科罰金。

並非只有對異性不當碰觸才算性騷擾，新北市陳男行經桃園龜山區宏慶街一帶時，突對路過陌生成年男子搭肩摟腰還出言調戲，桃園地院依性騷擾防治法的性騷擾罪，判陳男3月徒刑，得易科9萬元罰金，可上訴。示意圖。圖／聯合報系資料照片
並非只有對異性不當碰觸才算性騷擾，新北市陳男行經桃園龜山區宏慶街一帶時，突對路過陌生成年男子搭肩摟腰還出言調戲，桃園地院依性騷擾防治法的性騷擾罪，判陳男3月徒刑，得易科9萬元罰金，可上訴。示意圖。圖／聯合報系資料照片

性騷擾 桃園地院

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