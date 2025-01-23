台東男酒後「性」起強摸男下體 強制猥褻判6個月徒刑

台東范姓男子去年4月參與聚會，結束前往女性友人住處休息，未料，為滿足私慾，竟趁另一受邀男子賽門（化名）疏於防備之際，隔著賽門內褲，違反其意願強行以手撫摸其下體，強制猥褻。賽門不甘受辱，向友人訴說後報警處理。檢方依涉犯強制猥褻偵結起訴，法院判處6月有期徒刑，可易科罰金，緩刑2年。

判決書指出，范男甲於去年4月晚間參與友人聚會，喝到凌晨結束後，一行人共同前往市區女性友人住處過夜休息。未料，於清晨5點至6點多，范在1樓客廳內，見另一受邀男子賽門（化名）有機可乘，基於強制猥褻犯意，利用賽門疏於防備之際，接續2次違反其意願，隔著內褲，強行以手撫摸其下體猥褻。

賽門因不甘受辱，於當天上午向友人訴說後並報警處理。警方受理詢問相關人員後，依法移送地檢署偵辦。檢察官偵審時，范男對其犯行坦承不諱，依涉強制猥褻偵結起訴。法官審理時，認為范男僅逞一時性慾，竟違反被害人性自主決定意思，而為強制猥褻行為，造成告訴人身心受創，所為不該。

不過，考量范男於犯後坦承犯行，且態度尚可，並於審理中與被害人達成調解。判處有期徒刑6個月，如易科罰金，以新臺幣1仟元折算1天。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應依調解內容給付被害人15萬元。

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