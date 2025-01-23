快訊

是你嗎？9、10月高額中獎發票15張未領 財部籲中獎人快來

0050調低費用率！現階段…經理費0.32降至0.10％、保管費0.035變為0.030％

前特派漫談／華府鏡頭後的辛酸事 採訪靠電郵愈訪愈宅

台東男酒後「性」起強摸男下體 強制猥褻判6個月徒刑

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東范姓男子去年4月參與聚會，結束前往女性友人住處休息，未料，為滿足私慾，竟趁另一受邀男子賽門（化名）疏於防備之際，隔著賽門內褲，違反其意願強行以手撫摸其下體，強制猥褻。賽門不甘受辱，向友人訴說後報警處理。檢方依涉犯強制猥褻偵結起訴，法院判處6月有期徒刑，可易科罰金，緩刑2年。

判決書指出，范男甲於去年4月晚間參與友人聚會，喝到凌晨結束後，一行人共同前往市區女性友人住處過夜休息。未料，於清晨5點至6點多，范在1樓客廳內，見另一受邀男子賽門（化名）有機可乘，基於強制猥褻犯意，利用賽門疏於防備之際，接續2次違反其意願，隔著內褲，強行以手撫摸其下體猥褻。

賽門因不甘受辱，於當天上午向友人訴說後並報警處理。警方受理詢問相關人員後，依法移送地檢署偵辦。檢察官偵審時，范男對其犯行坦承不諱，依涉強制猥褻偵結起訴。法官審理時，認為范男僅逞一時性慾，竟違反被害人性自主決定意思，而為強制猥褻行為，造成告訴人身心受創，所為不該。

不過，考量范男於犯後坦承犯行，且態度尚可，並於審理中與被害人達成調解。判處有期徒刑6個月，如易科罰金，以新臺幣1仟元折算1天。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應依調解內容給付被害人15萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台東范姓男子去年4月參與聚會，為滿足私慾，竟趁另一受邀男子疏於防備之際，隔著內褲撫摸其下體，涉犯強制猥褻遭判刑6個，可易科罰金，緩刑2年。本報資料照片
台東范姓男子去年4月參與聚會，為滿足私慾，竟趁另一受邀男子疏於防備之際，隔著內褲撫摸其下體，涉犯強制猥褻遭判刑6個，可易科罰金，緩刑2年。本報資料照片

猥褻 被害人

延伸閱讀

NONO遭控猥褻案開庭 持電擊棒脫逃被害女痛批「不是人」

NONO遭控強制猥褻等罪 士院今第6次開庭持續傳證人詰問

吹風機、暖暖包成冷天凶器 男下體不慎遭烙「王字形」

恐怖人獸交！男子性侵乳牛 遭一腳爆頭斃命…下體驚現1物超詭異

相關新聞

台東男酒後「性」起強摸男下體 強制猥褻判6個月徒刑

台東范姓男子去年4月參與聚會，結束前往女性友人住處休息，未料，為滿足私慾，竟趁另一受邀男子賽門（化名）疏於防備之際，隔著...

台中噁男藝術中心指侵落單女童 還辯：淺淺插入沒很深

台中林姓男子在清水區港區藝術中心見年幼女童落單，竟強抱摸下體、指侵，犯後還辯稱「只有淺淺插入，沒很深」，要求依刑法第59...

鈕承澤可回家吃團圓飯！春節專案加速審理 預計明早出監

導演鈕承澤2021年11月底發監花蓮監獄服刑已3年2月，去年底拚第4次申請假釋成功，再加上他為性侵害假釋犯，保護管束程序...

團圓夢碎？鈕承澤恐年後才能出獄 法界：性侵犯放人程序繁瑣

導演鈕承澤因性侵判刑4年，於2021年11月底入監，去年底第4次申請假釋成功。原先外界以為，高等法院裁定付保護管束後就可...

送酒店妹回家卻載進Motel要她口交 財經記者下場曝

專責財經路線的張姓記者，2022年8月間到桃園某酒店消費，凌晨見作陪的酒店妹有醉意，佯稱要送她回家，卻將對...

老婆不給碰「改攻」女兒 狼父上訴71項罪名撤銷…減為8年6月刑

一名父親被控從女兒國小四年級至國中二年級間，常在夜晚趁她入睡後猥褻或性侵，次數多達74次，女兒憂心父母吵架，不敢跟母親訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。