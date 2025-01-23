台中噁男藝術中心指侵落單女童 還辯：淺淺插入沒很深

台中林姓男子在清水區港區藝術中心見年幼女童落單，竟強抱摸下體、指侵，犯後還辯稱「只有淺淺插入，沒很深」，要求依刑法第59條情堪憫恕減刑；法院痛斥他不思呵護幼童，重創女童身心，犯後一度否認沒和解，依加重強制性交罪判他7年4月，可上訴。

檢警調查，林男之前在台中市港區藝術中心和母女聊天認識，也清楚對方女兒年幼、未滿14歲，2024年8月13日早上8點多又到藝術中心散步時，見女童獨自在水池迴廊餵魚，竟強拉她到身旁還抱坐在自己大腿上。

女童明顯感到不舒服，也當場喊說「不要」，林男卻無視她抗拒還硬拉內褲撫摸下體，甚至用手指指侵，事後女童跟媽媽告知後才曝光。

台中地院審理時，林男坦承不諱，與母女證詞相符，也有案發現場附近監視器、對話紀錄及女童驗傷證明可佐。

林男的辯護人表示，林男有侵入但應僅是「淺淺插入，沒有很深入」，並以林男年事已高身體時有病痛，經常夜不能寐等理由，請求法院依刑法第59條情堪憫恕減刑。

中院認為，林男並沒有和母女和解或取得諒解，且他身為長輩本應為後輩榜樣，卻為一己慾望對年幼女童性侵，嚴重影響身心，且在偵查、審理初期都否認為思反省，不予以減刑。

法院也說，林男不思呵護幼童、罔顧倫常，恐對女童日後人格造成負面影響，並衡量他已退休、家境小康等一切情狀，依未滿14歲之女子犯強制性交罪判他7年4月。