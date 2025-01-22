鈕承澤可回家吃團圓飯！春節專案加速審理 預計明早出監

導演鈕承澤2021年11月底發監花蓮監獄服刑已3年2月，去年底拚第4次申請假釋成功，再加上他為性侵害假釋犯，保護管束程序須會銜社區監督網絡，稍早，檢力今與花蓮監獄聯繫後，因春節專案加快出監、保護管束程序，預計明日上午9點至10點出監。

據悉，鈕承澤個案適逢將近農曆春節，春節專案加快假釋出監、辦理保護管束程序，稍早北檢與花蓮監獄聯繫後，已確認明1月23日上午9時至10時可出監。

據了解，性侵害犯假釋案件須會銜轄區婦幼警察隊及家庭暴力暨性侵害防治中心、警分局、派出所等社會安全監督網絡成員，建立聯繫機制，相關監督機制與限制命令確認後始能依規定辦理出監作業。

依「監獄行刑法」第138條第2項但書規定，核准假釋者，應於保護管束命令送交監獄後24小時內釋放之。但有移交、接管、護送、安置、交通、銜接保護管束措施或其他安全顧慮特殊事由者，得於指定日期辦理釋放。