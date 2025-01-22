快訊

國3中和隧道「轎車燒成火球」 南下路段塞爆嚴重回堵至新店

中職／李珠珢加盟「宇宙邦」 網笑稱：原來豪哥是江國豪

民眾黨北市議員林珍羽罹肺腺癌 「我從來不抽菸、沒家族病史」

聽新聞
0:00 / 0:00

鈕承澤可回家吃團圓飯！春節專案加速審理 預計明早出監

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

導演鈕承澤2021年11月底發監花蓮監獄服刑已3年2月，去年底拚第4次申請假釋成功，再加上他為性侵害假釋犯，保護管束程序須會銜社區監督網絡，稍早，檢力今與花蓮監獄聯繫後，因春節專案加快出監、保護管束程序，預計明日上午9點至10點出監。

據悉，鈕承澤個案適逢將近農曆春節，春節專案加快假釋出監、辦理保護管束程序，稍早北檢與花蓮監獄聯繫後，已確認明1月23日上午9時至10時可出監。

據了解，性侵害犯假釋案件須會銜轄區婦幼警察隊及家庭暴力暨性侵害防治中心、警分局、派出所等社會安全監督網絡成員，建立聯繫機制，相關監督機制與限制命令確認後始能依規定辦理出監作業。

依「監獄行刑法」第138條第2項但書規定，核准假釋者，應於保護管束命令送交監獄後24小時內釋放之。但有移交、接管、護送、安置、交通、銜接保護管束措施或其他安全顧慮特殊事由者，得於指定日期辦理釋放。

鈕承澤因執導電影「跑馬」認識被害人，2018年11月23日請劇組人員帶被害人到家聚會，隔日凌晨，被害人被獨留鈕承澤家中，鈕藉機對被害人性侵。鈕承澤上訴高院時仍否認犯罪，最後遭判刑4年定讞。

導演鈕承澤。本報資料照片
導演鈕承澤。本報資料照片

假釋 性侵 春節 監獄

延伸閱讀

團圓夢碎？鈕承澤恐年後才能出獄 法界：性侵犯放人程序繁瑣

高市春節加強計程車稽查 交通局：不跳表最重罰9萬

郭台銘春節前加碼1億元支持老人照護 郭曉玲親下廚送營養餐

確保交通順暢 高雄春節期間全市禁道路施工

相關新聞

鈕承澤可回家吃團圓飯！春節專案加速審理 預計明早出監

導演鈕承澤2021年11月底發監花蓮監獄服刑已3年2月，去年底拚第4次申請假釋成功，再加上他為性侵害假釋犯，保護管束程序...

團圓夢碎？鈕承澤恐年後才能出獄 法界：性侵犯放人程序繁瑣

導演鈕承澤因性侵判刑4年，於2021年11月底入監，去年底第4次申請假釋成功。原先外界以為，高等法院裁定付保護管束後就可...

送酒店妹回家卻載進Motel要她口交 財經記者下場曝

專責財經路線的張姓記者，2022年8月間到桃園某酒店消費，凌晨見作陪的酒店妹有醉意，佯稱要送她回家，卻將對...

老婆不給碰「改攻」女兒 狼父上訴71項罪名撤銷…減為8年6月刑

一名父親被控從女兒國小四年級至國中二年級間，常在夜晚趁她入睡後猥褻或性侵，次數多達74次，女兒憂心父母吵架，不敢跟母親訴...

鈕承澤預計明天假釋出獄 性侵判4年假釋「不用帶電子腳鐐」

導演鈕承澤因性侵判刑4年定讞，於2021年11月底入監，由於鈕當時將戶籍遷到花蓮，移到花蓮監獄服刑，後來他又將戶籍遷回台...

鈕承澤可回家吃年夜飯！關3年2個月出獄 高院：假釋中付保護管束

導演鈕承澤性侵女劇組人員遭判刑4年定讞，2021年11月30日發監花蓮監獄，已服刑3年2個月；鈕3度申請假釋都駁回，上個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。