團圓夢碎？鈕承澤恐年後才能出獄 法界：性侵犯放人程序繁瑣

導演鈕承澤因性侵判刑4年，於2021年11月底入監，去年底第4次申請假釋成功。原先外界以為，高等法院裁定付保護管束後就可出獄，不過獄方說要等台北地檢署安排好才能放人。法界人士說，性侵犯出獄有一定流程，較其他犯人繁瑣，包括出監前、再犯評估，還要擬訂處遇計畫，確保不會再犯。

花蓮監獄副典獄長楊垂雄今天表示，保護管束事宜是由北檢安排，再通知監獄執行，需等待檢方把保護管制的細節安排好，監獄才能讓他出來；且鈕承澤不用戴電子腳鐐，因此短期內鈕不會出獄，可能過年後才能恢復自由身。

不具名法界人士說，依照監獄行刑法，執行期滿後，應該在當天中午前放人；核准假釋者，應該在保護管束命令送交監獄後，限於24小時內出獄。不過要是有移交、接管、護送、安置、交通與銜接保護管束措施，或其他安全顧慮特殊事由，可以在指定日期出獄，不是高院裁定後就能放人。

依照「性侵害付保護管束案件作業流程」，執行保護管束地檢署要分案，要有「觀護人執行性侵害付保護管束人出監前評估作業（執護評）」，觀護人收到執護評後，再進行再犯危險性評估，接下來觀護人或工作小組擬訂處遇計畫，這個階段要在分案後7個工作日內完成，複核通過後才能將人放出，流程十分繁瑣，最主要目的就是要讓性侵犯不要再犯罪。