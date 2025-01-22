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團圓夢碎？鈕承澤恐年後才能出獄 法界：性侵犯放人程序繁瑣

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

導演鈕承澤因性侵判刑4年，於2021年11月底入監，去年底第4次申請假釋成功。原先外界以為，高等法院裁定付保護管束後就可出獄，不過獄方說要等台北地檢署安排好才能放人。法界人士說，性侵犯出獄有一定流程，較其他犯人繁瑣，包括出監前、再犯評估，還要擬訂處遇計畫，確保不會再犯。

花蓮監獄副典獄長楊垂雄今天表示，保護管束事宜是由北檢安排，再通知監獄執行，需等待檢方把保護管制的細節安排好，監獄才能讓他出來；且鈕承澤不用戴電子腳鐐，因此短期內鈕不會出獄，可能過年後才能恢復自由身。

不具名法界人士說，依照監獄行刑法，執行期滿後，應該在當天中午前放人；核准假釋者，應該在保護管束命令送交監獄後，限於24小時內出獄。不過要是有移交、接管、護送、安置、交通與銜接保護管束措施，或其他安全顧慮特殊事由，可以在指定日期出獄，不是高院裁定後就能放人。

依照「性侵害付保護管束案件作業流程」，執行保護管束地檢署要分案，要有「觀護人執行性侵害付保護管束人出監前評估作業（執護評）」，觀護人收到執護評後，再進行再犯危險性評估，接下來觀護人或工作小組擬訂處遇計畫，這個階段要在分案後7個工作日內完成，複核通過後才能將人放出，流程十分繁瑣，最主要目的就是要讓性侵犯不要再犯罪。

法界人士說，雖然高院裁定昨天下來，但根據性侵害保束作業流程，可能要1到2周的時間，主要取決於檢方的流程速度，現階段主導權在檢方，只能等待北檢通知，鈕承澤想要回家只能再等等。

國片導演鈕承澤性侵案判刑4年，現已服刑3年2個月，申請假釋獲准，但需待北檢做好適當銜接後，花蓮監獄才會放人。本報資料照片
國片導演鈕承澤性侵案判刑4年，現已服刑3年2個月，申請假釋獲准，但需待北檢做好適當銜接後，花蓮監獄才會放人。本報資料照片
導演鈕承澤因性侵判刑4年，於2021年11月底入監，去年底第4次申請假釋成功，花蓮監獄今指出，由於北檢在保護管束措施上還要安排，需待地檢署做好適當的銜接後才會放人。記者王思慧／攝影
導演鈕承澤因性侵判刑4年，於2021年11月底入監，去年底第4次申請假釋成功，花蓮監獄今指出，由於北檢在保護管束措施上還要安排，需待地檢署做好適當的銜接後才會放人。記者王思慧／攝影

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