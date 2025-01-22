送酒店妹回家卻載進Motel要她口交 財經記者下場曝

在北市專責財經地產路線的張姓媒體記者，2022年8月間到桃園某酒店消費，凌晨見作陪的酒店妹有醉意，佯稱要送她回家，卻將對方載進汽車旅館，酒店妹驚醒突遭張男強壓頭部迫使幫他口交。桃園地院審結，依強制性交罪將張男判徒刑4年6月，可上訴。

犯罪事實指出，張男於2022年8月14日凌晨2時到桃園市某酒店的包廂消費，並由成年的酒店妹A女作陪。之後張男見A女已有醉意、意識恍惚，認有機可乘，當日清晨6時佯稱要搭計程車載她返家，與A女一同搭車前往張男停車處，再駕著自己的車於清晨6時19分就近找了間汽車旅館休息。A女醒來後無法得知身在何處，張利用體型優勢，強壓A女頭部，迫使A女以嘴幫他服務，涉嫌對A女強制性交1次得逞。

審理期間，張男對於案發當天、在汽車旅館有將其性器放入A女口中的口交方式與A女發生性行為並不否認，但他堅決否認有何強制性交犯行，並以「雙方是合意性交，並沒有強暴脅迫之行為云云」來辯稱，同時提出一份內容為「A女誤會被告對其有違反性自主行為，且A女係自願同意簽署無遭受脅迫，並有A女簽名，似表示A女已澄清提告被告妨害性自主一事純屬誤會」，由A女簽署的誤會澄清書。

被害A女則說，當天清晨她與3名男客一起離開酒店，張男和她一起上車，誤以為對方要送她回家，於是向代駕告知住家地址後就斷片了，等她醒來發現張躺她旁邊，還問她「醒來了沒有」、「是否真的是月經來」。之後張接了通電話，對方問他「框出去的小姐幹了沒？」等語。

被害A女說，張沒穿褲子用雙手抱她，揉她胸部及輕吻、撫摸胸部，並說他勃起了，「然後伸右手抓我的頭，要我幫他口交，期間我一直掙扎，表示不會，他就說要教我怎麼口交，之後在我的口中射精」，他沒使用保險套，當下她在浴室內狂漱口，她非常在害怕，不知身在何處，害怕不從會有生命危險。

A女事發後分別向酒店大班、經理等表達憤怒、不滿，表示她無法接受任何被陌生人性侵，並向友人詢問是否能處理某酒店的廢物幹部；A女事後也留有與張男對話紀錄，可見A女案發隔日連續2天分別傳送「你最好解釋一下事情是怎樣」、「憑什麼帶走一個沒有出場過的小姐！酒醉就能帶去旅館是不是！」等訊息給被告。

法官認為，A女不僅於案發後隨即傳送訊息要求被告解釋，並就被告要求A女幫他口交一事怒斥被告，以及質問被告為何將她帶至旅館，更向被告友人傳送訊息抱怨遭被告灌醉、帶至旅館等情，顯與性侵害被害人在遭受侵害後，會質問加害人，或試圖透過加害人親友迫使加害人出面道歉等事後反應相符，足證A女證述其遭被告性侵並非不實。

至於「誤會澄清書」真偽，法官根據A女證詞認為，A女認為該份誤會澄清書內容不真實，原不願意簽名，但迫於人數壓力才簽名，因此這份誤會澄清書的內容不但未經A女同意，也不是在A女自由意志下所簽署，根本不可採信。