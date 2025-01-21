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老婆不給碰「改攻」女兒 狼父上訴71項罪名撤銷…減為8年6月刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

一名父親被控從女兒國小四年級至國中二年級間，常在夜晚趁她入睡後猥褻性侵，次數多達74次，女兒憂心父母吵架，不敢跟母親訴苦，直到國二告知輔導老師才曝光。新北地院依強制性交等罪判這名父親9年6月徒刑，台灣高等法院今改認71項指控無罪，刑度減為8年6月。

檢方起訴指這名父親自2014年9月至2019年6月間，多次爬到女兒床上猥褻、性侵，頻率高時，幾乎兩周一次。女兒曾問「這不是應該是你跟媽媽要做的事情，但為什麼是找我？」父親卻回「因為我就是喜歡這樣。」

女兒上了國二，2019年6日5日早上7點多，她穿好學校制服準備上學，父親突然從後面抱住、隔著衣服摸胸，女兒大聲抱怨，父親則嗆「以後什麼事都不要找我。」她到學校後向女同學哭訴，並主動告知輔導老師，父親獸行紙包不住火。

父親否認所有指控，辯稱「這些都是沒有發生的事情」。新北地院請台大醫院對女兒進行精神鑑定，結論為「少女於本案事件發生後罹患創傷後壓力症」，證實她自國小四年級開始遭父親強制性交、強制猥褻非虛構。

母親不知丈夫亂倫，說沒聽過女兒抱怨過這些事，她是接獲學校通知才知這麼嚴重。母親說，自己已經多年不讓丈夫碰她，猜測丈夫因此對女兒下手，她想要結束這段婚姻，但無力扶養一雙姊弟。

新北地院認為被告罔顧人倫分際，始終否認犯行，欠缺法治觀念、尊重他人性自主決定權的意識，判他9年6月徒刑。

案經上訴，高院計算後撤銷71項強制性交、強制猥褻的指控，其餘上訴駁回，合併執行刑為8年6月。

一名父親被控從女兒國小四年級至國中二年級間，常在夜晚趁她入睡後猥褻性侵，次數多達74次，新北地院依強制性交等罪判這名父親9年6月徒刑。台灣高等法院今改認定成立3個強制性交、強制猥褻罪，判他8年6月刑。示意圖／ingimage
一名父親被控從女兒國小四年級至國中二年級間，常在夜晚趁她入睡後猥褻性侵，次數多達74次，新北地院依強制性交等罪判這名父親9年6月徒刑。台灣高等法院今改認定成立3個強制性交、強制猥褻罪，判他8年6月刑。示意圖／ingimage

性侵 母親 猥褻

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