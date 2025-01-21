鈕承澤預計明天假釋出獄 性侵判4年假釋「不用帶電子腳鐐」

導演鈕承澤因性侵判刑4年定讞，於2021年11月底入監，由於鈕當時將戶籍遷到花蓮，移到花蓮監獄服刑，後來他又將戶籍遷回台北，預計假釋後由台北地檢署受理保護管制與報到，預計明天恢復自由身。台灣高等法院裁定，鈕承澤只需要保護管束，並無電子監控，也就是不用戴電子腳鐐。

鈕承澤因執導電影「跑馬」認識被害人，2018年11月請劇組人員帶被害人到家聚會，被害人被獨留鈕承澤家中，鈕藉機對被害人性侵，被害人前往醫院驗傷，向警方報案。後來鈕承澤被判4年，台北地檢署通知鈕承澤發監服刑，鈕以照顧母親為由，將戶籍遷往花蓮，並申請在花蓮監獄服刑，於2021年11月30日入監。

花蓮地檢署主檢廖榮寬指出，當年鈕承澤將戶籍遷到花蓮，並向北檢聲請移轉至花蓮地檢署，代為發監執行；鈕承澤在監期間已經將戶籍遷回台北，出監後由北檢受理保護管束報到。

法務部矯正署指出，預計明天中午鈕承澤假釋出獄；花蓮監獄表示，目前尚未收到地檢署保護管束令。