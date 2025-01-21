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鈕承澤可回家吃年夜飯！涉性侵案關3年2個月出獄 4度申請假釋獲高院核准

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鈕承澤可回家吃年夜飯！關3年2個月出獄 高院：假釋中付保護管束

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

導演鈕承澤性侵女劇組人員遭判刑4年定讞，2021年11月30日發監花蓮監獄，已服刑3年2個月；鈕3度申請假釋都駁回，上個月中，鈕第4度拚假釋，矯正署假釋審議委員會認為已符規定，核准假釋案。檢察官聲請鈕承澤假釋中付保護管束，台灣高等法院今日裁定鈕假釋中付保護管束，今日應可出獄回家。

高院指出，鈕承澤因妨害性自主案件，先後經判刑及執行，經法務部矯正署核准假釋，檢察官依刑法第93條第2項、刑事訴訟法第481條第1項規定，聲請假釋中付保護管束。合議庭審核卷附法務部矯正署核准假釋函等文件後，認為檢察官聲請於法有據，因此裁准，本件得抗告。

鈕承澤因執導電影「跑馬」認識被害人，2018年11月23日請劇組人員帶被害人到家聚會，隔日凌晨，被害人被獨留鈕承澤家中，鈕藉機對被害人性侵，被害人前往醫院驗傷，向警方報案。

鈕承澤上訴高院時仍否認犯罪，但高院依相關書證、物證、被害人主管證詞和驗傷證明，認定鈕當晚獨留被害人下來並性侵。從通訊軟體對話紀錄來看，鈕承澤和被害人沒有特殊情愫，依女方聚會時的舉止，也沒有任何可使鈕產生好感的舉措，但鈕聲稱因被害人對他有好感才性交。

高院認為鈕利用導演身分對媒體發言，形塑他與女方間存有男女情愫，而鈕雖與被害人成立和解、彌補損害，但他卻引用和解書的記載，以女方在過程中未傳達拒絕之意，暗指女子主動獻身，欠缺性別平權意識，沒悔悟之心，案件後來定讞。

鈕承澤申請假釋成功。圖／聯合報系資料照片
鈕承澤申請假釋成功。圖／聯合報系資料照片

假釋 性侵 被害人 鈕承澤

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