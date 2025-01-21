NONO遭控猥褻案開庭 持電擊棒脫逃被害女痛批「不是人」

藝人NONO陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等罪，士林地院近日密集開庭傳訊NONO及證人出庭隔離訊問，其中一名以電擊棒防身順利脫逃的被害女子今庭後受訪痛批NONO「不是人」，另感謝購物專家「486先生」出資協助打官司。

起訴指出，NONO於2002年至2011年涉嫌透過節目製作或網路交友機會，分別對6名女子強制猥褻、強制性交得逞，全案因前年眾多性爭議受害人打破沉默揭露惡行，檢警旋即展開偵辦，士林地檢署去年5月偵結依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等罪嫌起訴。

其中，NONO被控多次利用駕車載送女子返家等獨處機會，親吻、擁抱或露出生殖器，甚至強制性交得逞，還曾在拍攝外景節目時，趁隙在女廁熊抱女子，搓揉對方胸部，稱「要不要跟我打炮？」女子先是假意順從，再持隨身攜帶用來防身的電擊棒電擊NONO，順利逃脫。

檢方偵結起訴時，認定NONO「品行低劣」，對眾多被害人身心造成莫大危害，犯後矢口否認不法，態度迴避，未見絲毫悔意，建請法院從重量刑，以懲惡行；士林地院至今已第6次開庭，期間曾有2名被害人對於NONO住家樓中樓格局精準描述，但NONO始終延續偵查中供詞，表示不認識這些女子。

「三立新聞網」報導，該名持電擊棒電擊NONO進而脫身的被害女子，今天到士林地院出庭後接受媒體訪問，指案發時受到驚嚇一時愣住，隨後趁隙持電擊棒反擊脫身，起初擔心名譽受損及輿論壓力選擇沉默，但後來越來越多被害人挺身而出，她也決定站出來。