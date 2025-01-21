NONO遭控強制猥褻等罪 士院今第6次開庭持續傳證人詰問

藝人NONO陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等罪，士林地院今第6次開庭，繼續傳喚NONO和證人隔離交互詰問，NONO今早9時許現身法院，依然不回應媒體詢問。

起訴指出，NONO於2002年至2011年涉嫌透過節目製作或網路交友機會，分別對6名女子強制猥褻、強制性交得逞，全案因前年眾多性爭議受害人打破沉默揭露惡行，檢警旋即展開偵辦，士林地檢署去年5月偵結依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等罪嫌起訴。

其中，NONO被控多次利用駕車載送女子返家等獨處機會，親吻、擁抱或露出生殖器，甚至強制性交得逞，還曾在拍攝外景節目時，趁隙在女廁熊抱女子，搓揉對方胸部，稱「要不要跟我打炮？」女子先是假意順從，再持隨身攜帶用來防身的電擊棒電擊NONO，順利逃脫。