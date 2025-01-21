訪視員性侵女同志…事後掰自己「這麼帥」 一審7年半上訴變緩刑

新竹縣衛生局安姓關懷訪視員利用家訪機會，性侵患有重度憂鬱症的女個案，安辯稱雙方是在半推半就下發生關係、未使用暴力，但被害人事後在女朋友陪同下驗傷就醫，還罹患創傷後壓力症，新竹地院依對精神障礙人犯強制性交罪判安7年6月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今撤銷減為2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

被害人為女同志，因患有思覺失調症、重度憂鬱症，從2023年6月2日起由安姓訪視員負責關懷訪視，但同月30日當天上午，安再次前往她竹北住處時，卻強行撫摸她胸部，還將她推倒在沙發上性侵、逼迫口交。

被害人事後向女友哭訴，女友立即陪同到醫院驗傷並報案。被害人向警方表示，當天像招呼朋友般對待安，聊天過程中提到收藏酒品，安便約說有空可喝酒，詎料聊到一半，安開始摸她胸部試圖發生性關係，她錯愕並明確拒絕。

安姓訪視員否認性侵，辯稱是在半推半就下發生性行為，沒有用暴力或恐嚇，過程中女方還跟他說「這樣子會對不起另外一半」，他便中止性行為，但對方又說可以幫他口交。他說，結束後兩人還在沙發上抽菸、聊天，最後女方再送他離去。

檢方查出，安男在當天的訪視追蹤紀錄單上記載小芳慾望比較大、另一半對性需求非常低、半年沒有性愛、之前都有去找炮友或是自行解決性的需求、「不知道來訪視的這麼帥」。

被害人表示此事影響很大，不僅會做惡夢，不時覺得安就跟在她身後，並被診斷出創傷後壓力症（PTSD）；伴侶也說，女友會在半夜歇斯底里哭泣，本來快治療好的精神疾病又出現焦慮及情緒低落等症狀。

竹院認為被害人既為女同志又與安生疏，難以想像會提及性需求等私密話題，安是新竹縣衛生局的關懷訪視員，竟為私慾造成被害人難以彌補的傷害，還推諉卸責，判7年6月徒刑。

不過案件上訴後，量子因子變動，安姓訪視員除刑期大減為2年徒刑外，合議庭今諭知緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

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